ओडिशा में चक्रवाती तूफान 'अक्वान' को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, 423 रेस्क्यू टीमें तैनात हैं और 9,341 साइक्लोन शेल्टर तैयार हैं. रेलवे ने 69 ट्रेनें रद्द की हैं. तूफान अगले दो-तीन घंटे में पुरी और गोपालपुर के बीच तट से टकराने की संभावना है. आइए अब तूफान पर 10 बड़े अपडेट जानते हैं.

और पढ़ें

1. लगभग 3 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट

स्पेशल रिलीफ कमिश्नर राजेश पी पाटिल के अनुसार गुरुवार शाम तक 2,98,676 लोगों को निकालकर 2,523 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. चक्रवात 'अकवान' के असर से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं. तटीय इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है.

2. 423 रेस्क्यू टीमें तैनात

राज्य के संवेदनशील इलाकों में 423 रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं. मुख्य सचिव अनु गर्ग के अनुसार 60 ओड्राफ, 14 एनडीआरएफ और 131 फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें तैनात हैं. सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल से भी हेलिकॉप्टर, जहाज और जरूरी साधन तैयार रखने को कहा है.

3. 69 ट्रेनें कैंसिल, 29 का समय बदला

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 41 ट्रेनें रद्द कीं और 29 ट्रेनों का समय बदला. साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कम से कम 28 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कीं, जो ज्यादातर पुरी जाने वाली या वहां से गुजरने वाली थीं.

Advertisement

4. लैंडफॉल कहां और कब

आईएमडी के मुताबिक तूफान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है. गुरुवार शाम यह गोपालपुर से करीब 410 किलोमीटर और पुरी से 470 किलोमीटर दूर था. पहले इसके आंध्र प्रदेश में टकराने का अनुमान था, लेकिन पिछले 24 घंटे में इसका रास्ता बदल गया. यह 24 दिन में ओडिशा पर मंडराने वाला तीसरा तूफान है.

#WATCH | Srikakulam, Andhra Pradesh: High waves are surging in the sea along the Sompeta area of Srikakulam district as Severe Cyclonic Storm Akvan approaches Fishermen have suspended fishing operations. The cyclone is likely to make landfall today at Gopalpur, near Puri in Odisha. — ANI (@ANI) November 20, 2026

5. हवा की रफ्तार

आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र के अनुसार तूफान चक्रवाती तूफान के रूप में तट पार करेगा. इसकी आंख गोपालपुर के पास से गुजरेगी. दक्षिणी आंध्र प्रदेश में हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि ओडिशा में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा. ओडिशा से उत्तर की ओर बढ़ते हुए यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ेगा.

6. 9341 साइक्लोन शेल्टर

प्रभावित जिलों में 9,341 साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं. यहां बच्चों और बड़ों के लिए पका हुआ और सूखा खाना, जरूरी दवाएं, पीने का पानी और सैनिटरी नैपकिन जैसी सुविधाएं देने की तैयारी है.

7. बारिश और अलर्ट

ओडिशा के तटीय और दक्षिणी इलाकों में बुधवार रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जो तूफान के करीब आने पर बढ़ गई है. आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विजयनगरम के लिए रेड अलर्ट है. पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीतारामराजू और अनकापल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट और काकीनाडा के लिए येलो अलर्ट जारी है.

Advertisement

8. स्कूल बंद, मछुआरों और पर्यटकों पर पाबंदी

रेड, ऑरेंज और येलो वॉर्निंग वाले जिलों में शिक्षण संस्थान बंद हैं. मछुआरों को समुद्र में न जाने को कहा गया है. गोपालपुर, पुरी, सतपाड़ा और चिल्का समेत तटीय इलाकों में पर्यटकों के जाने पर रोक है. नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन शुक्रवार को बंद हैं. भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी आज तक बंद रहेगा.

9. पुरी के मंदिर

गुंडिचा मंदिर 21 नवंबर तक दर्शन के लिए बंद है. 12वीं सदी का जगन्नाथ मंदिर खुला है और रोज की पूजा हो रही है. मंदिर प्रशासन ने भक्तों से मौसम की सलाह देखकर ही दर्शन की योजना बनाने की अपील की है.

10. लैंडस्लाइड पर नजर और शून्य मौत का लक्ष्य

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी के अनुसार गंजाम, गजपति, कंधमाल, कोरापुट और मालकानगिरी में 941 जगहें लैंडस्लाइड के लिहाज से संवेदनशील हैं. सबसे ज्यादा 211 जगहें गजपति में हैं. पिछले तूफान अरनब में लैंडस्लाइड से 10 लोगों की मौत हुई थी. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने तैयारियों की समीक्षा की और शून्य मौत के लक्ष्य पर जोर दिया.

---- समाप्त ----