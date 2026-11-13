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World Diabetes Day 2026: शुगर बढ़ने से किडनी, आंखों की बीमारी का रिस्क, डॉक्टर ने बताया क्या हैं लक्षण

हर साल 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक करना है, डायबिटीज अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, बल्कि कम उम्र के लोगों को भी ये हो रही है.

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शुगर लेवल बढ़ना खतरनाक
शुगर लेवल बढ़ना खतरनाक

हर साल 14 नवंबर को दुनियाभर में विश्व डायबिटीज दिवस (World Diabetes Day) मनाया जाता है. इसका मकसद लोगों को जागरूक करना और इस बीमारी से बचाव के तरीके बताना है. डायबिटीज अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है. कम उम्र के लोग भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं. इस बीमारी के मामले में सबसे बड़ी चिंता ये है कि कई लोगों को इसके लक्षण पता ही नहीं चलते हैं. जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है और दूसरे अंगों पर इसका असर शुरू हो जाता है तो फिर मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के पास आते हैं. इसमें टेस्ट से पता चलता है कि डायबिटीज के कारण दूसरे अंगों पर भी असर हो रहा है. 

दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉ. सुभाष गिरि बताते हैं कि डायबिटीज का खतरा लगातार बढ़ रहा है. पहले 50 साल की उम्र के बाद इस बीमारी के ज्यादा मामले सामने आते थे, लेकिन अब 30 साल की उम्र के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं. शहरी इलाकों में खराब खानपान, देरी से सोना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और बढ़ता मोटापा इसके खतरे को बढ़ा रहे हैं.

शुगर बढ़ने से किन अंगों पर पड़ता है असर?

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डॉ. सुभाष गिरि के मुताबिक, लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने से शरीर के कई अंगों पर असर होता है. इसका असर किडनी पर पड़ता है. किडनी की छोटी-छोटी नसों को नुकसान पहुंच सकता है. इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं. समय पर इलाज न मिले तो किडनी की काम करने की क्षमता घट सकती है और गंभीर मामलों में किडनी फेल होने का खतरा रहता है.

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डायबिटीज का असर आंखों पर भी पड़ता है. इससे आंख के पर्दे यानी रेटिना की नसें खराब हो सकती हैं. इस बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं. समय पर जांच और इलाज न होने पर आंखों की रोशनी तक जा सकती है.

यह भी पढ़ें: प्रदूषण से बढ़ रहा है हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा, डॉक्टरों ने बताया किनको सबसे ज्यादा रिस्क

डायबिटीज से हार्ट की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा

डायबिटीज से हार्ट की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है. लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहने से नसों को नुकसान पहुंच सकता है. इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं. इसके कारण हाथ-पैरों में झनझनाहट, जलन और सुन्नपन हो सकता है.

यह भी पढ़ें: डायबिटीज में सुबह खाली पेट फल खाना सही या गलत? AIIMS के डॉक्टर से जानें खाने का सही तरीका

डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं?

डॉ. सुभाष बताते हैं कि डायबिटीज में बार-बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, भूख बढ़ना, थकान और धुंधला दिखाई देना डायबिटीज के आम लक्षण हैं. कुछ लोगों को घाव भरने में समय लगता है और बार-बार संक्रमण भी हो सकता है. हालांकि, कई मरीजों में शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं दिखता. इसलिए समय-समय पर ब्लड शुगर और HbA1c की जांच जरूरी है.

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