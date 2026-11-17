किसी के लिए किराये का फ्लैट केवल रहने की जगह होती है, लेकिन 24 साल की दृष्टि सिंह ने इसी जगह को अपने बिजनेस की शुरुआत बना दिया. एग्रीकल्चर की पढ़ाई के बाद उन्होंने ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में काम किया लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका.

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जुलाई 2025 में उन्होंने बेंगलुरु के अपने किराये के फ्लैट से वीगन क्लाउड किचन द मिस्का की शुरुआत की. आज इस छोटे से सेटअप से रोजाना 10-15 ऑर्डर मिल रहे हैं और हर महीने करीब 50 हजार रुपये की कमाई हो रही है. खास बात यह है कि बिजनेस के लिए ग्राहक जुटाने में उनके पुराने मार्केटिंग अनुभव ने भी अहम भूमिका निभाई है.

पढ़ाई से शुरू हुआ सफर कैसे बना बिजनेस?

दिल्ली की रहने वाली दृष्टि सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से की है. इसके बाद उन्होंने पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की. वहां पर उन्होंने साल 2020 से 2024 तक पढ़ाई की. लेकिन उनकी प्रोफेशनल जर्नी तब शुरू हुई थी जब वह स्टूडेंट थीं.

जनवरी 2021 और जुलाई 2023 के बीच, उन्होंने एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम किया, प्रोजेक्ट्स लिए और अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाया. वह अगस्त 2022 में पार्ट-टाइम डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के तौर पर ब्लूहॉक्स में भी शामिल हुईं. वहां, उन्होंने मीडिया स्ट्रेटेजी पर काम किया, 1,000 से ज्यादा कंटेंट बनाए और ऐसे कैंपेन में योगदान दिया जिनसे एंगेजमेंट और फॉलोअर ग्रोथ बढ़ी.

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जून 2023 में,वह कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर फुल-टाइम रोल में आ गईं. उनकी जिम्मेदारी इन्फ्लुएंसर कैंपेन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट तक बढ़ गईं.

उन्होंने डिजाइन,वीडियो एडिटिंग, वेब डिजाइन और कंटेंट में 50 से ज्यादा लोगों की टीम को भी लीड किया.ग्रेजुएशन के बाद, सिंह सितंबर 2024 में बेंगलुरु चली गईं. वह नवंबर 2024 में गिफ्टिंग और फ्लोरल ब्रांड शेड्स ऑफ स्प्रिंग में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर शामिल हुईं, जहां उन्होंने डिजिटल कैंपेन,एडवरटाइजिंग और ब्रांड कोलेबोरेशन का काम संभाला.

खाने की समस्या जिसे वह ठीक करना चाहती थी...

द मिस्का का आइडिया उन्हें वीगन खाना खाने के अपने अनुभव से आया. सिंह ने पाया कि बैलेंस्ड, प्रोटीन से भरपूर प्लांट-बेस्ड खाना ऑर्डर करना आसान नहीं था. कई वेजिटेरियन ऑप्शन पनीर और चीज जैसे डेयरी प्रोडक्ट पर निर्भर थे, जबकि हेल्दी बताकर मार्केट किए गए कुछ खाने में अभी भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा थी. अब इसे लेकर उन्होंने वीगन खाने को ज्यादा आसान बनाने का सोचा. उन्होंने स्टार्टअप पीडिया को बताया कि उन्होंने मार्केट में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और वीगन फूड ऑप्शन की कमी को पहचानने के बाद क्लाउड किचन लॉन्च किया.

2 लाख रुपये का लोन और घर पर किचन

बेंगलुरु में एक पारंपरिक रेस्टोरेंट खोलना महंगा था. इसके बजाय, सिंह ने किराए के फ्लैट से बिजनेस चलाने का फैसला किया. उन्होंने 2 लाख रुपये का बैंक लोन लिया, जिसमें से ज्यादातर किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट में चला गया. बाकी पैसे किचन के सामान, जरूरी सामान और शुरुआती सामान पर खर्च किए गए. सही फ्लैट ढूंढने में भी उन्हें थोड़ा मनाना पड़ा. उन्हें ब्रोकर्स और मकान मालिकों को क्लाउड किचन प्लान समझाना पड़ा और अपने फ्लैटमेट्स के साथ किचन की टाइमिंग और सफाई का इंतजाम करना पड़ा.

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मिस्का ने वीगन बाउल से शुरुआत की, जिसमें शाही टोफू और पेरी पेरी टोफू के साथ-साथ शेक, एवोकाडो टोस्ट, चाट और डेजर्ट शामिल थे. सिंह ने शुरू में कम मात्रा में सामान खरीदा क्योंकि वह थोक में सामान नहीं खरीद सकती थीं.

जब मार्केटिंग स्किल्स मेन्यू से मिलीं

पहले कुछ महीने धीमे थे, जुलाई और अगस्त 2025 में हर हफ्ते में केवल दो से पांच ही ऑर्डर मिलते थे. दुर्गा पूजा के दौरान एक स्टॉल से उन्हें हर दिन 30-40 कस्टमर को सर्विस देने और फीडबैक इकट्ठा करने में मदद मिली. बाद में एक Instagram रील ने बिजनेस को और अधिक अटेंशन दिलाया.

डिजिटल मार्केटिंग में उनके अनुभव ने उन्हें ऑनलाइन पहचान बनाने में भी मदद की. उन्होंने केवल खाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने के बजाय क्लाउड किचन चलाने की चुनौतियों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया. कंटेंट ने उन्हें कस्टमर खींचने और ओट मिल्क ब्रांड डांसिंग काउ और टेम्पेह ब्रांड हैलो टेम्पे के साथ ब्रांड पार्टनरशिप पक्की करने में मदद की.

दिसंबर 2025 तक, द मिस्का को हर दिन लगभग 10-15 ऑर्डर मिल रहे थे. स्टार्टअप पीडिया ने उस महीने 44,000 रुपये का मंथली रेवेन्यू बताया. लेकिन सिंह के लिए, खेती और मार्केटिंग से फ़ूड एंटरप्रेन्योरशिप में आना कोई पूरा करियर रीसेट नहीं था. इससे उन्हें अलग-अलग नौकरियों से सीखी हुई स्किल्स मिलीं – कंटेंट डिजाइन करने और बनाने से लेकर कस्टमर्स को समझने और ब्रांड बनाने तक.



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