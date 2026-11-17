भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ियों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी अब नए रोल में नजर आएंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए लंबे समय तक 'कैप्टन कूल' के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल को अलविदा कह दिया है.

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साल 2008 में जिस सफर की शुरुआत हुई थी, वह अब 18 साल बाद एक नए और बेहद भावुक मोड़ पर पहुंच गया है. आईपीएल 2027 से पहले सीएसके ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि धोनी अब मैदान पर बल्ला और ग्लव्स थामे नजर नहीं आएंगे, बल्कि टीम के मेंटर की भूमिका में युवा खिलाड़ियों को तराशेंगे.

आईपीएल के पहले ही सीजन यानी 2008 में महेंद्र सिंह धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे थे. उस समय चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 1.5 मिलियन डॉलर (तकरीबन 6 करोड़ रुपये) की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था. तब से लेकर 2026 तक धोनी की सैलरी में कई बड़े उतार-चढ़ाव आए और उन्होंने इस लीग से कुल मिलाकर लगभग 201.06 करोड़ रुपये की कमाई की.

महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता सिर्फ खेल या पैसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भरोसे और वफादारी की एक मिसाल बन गया. 2007 में भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद जब धोनी चेन्नई पहुंचे तो किसी ने नहीं सोचा था कि रांची का यह लड़का तमिलनाडु की मिट्टी में इस कदर रच-बस जाएगा कि लोग उन्हें प्यार से 'थाला' बुलाने लगेंगे.

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endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जब पीली जर्सी का समंदर उमड़ता था और "धोनी-धोनी" के नारे गूंजते थे तो वह नजारा किसी त्योहार से कम नहीं होता था. धोनी ने कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ मिलकर एक ऐसा ड्रेसिंग रूम तैयार किया, जहां खिलाड़ियों को खुद को साबित करने की पूरी आजादी मिली.

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सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो और फाफ डु प्लेसिस जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने धोनी की छत्रछाया में ही अपने करियर की नई ऊंचाइयों को छुआ. धोनी के इस 18 साल के सफर में सब कुछ आसान नहीं था. साल 2016 और 2017 में जब चेन्नई सुपर किंग्स पर दो साल का प्रतिबंध लगा तो फैन्स का दिल टूट गया था. उस दौरान धोनी ने राइजिंग पुणे सुपरजायंट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनका दिल हमेशा चेन्नई के साथ ही धड़कता रहा.

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जब 2018 में सीएसके ने वापसी की तो आलोचकों ने टीम के खिलाड़ियों की बढ़ती उम्र का मजाक उड़ाते हुए इसे 'डैड्स आर्मी' तक कह दिया था. लेकिन धोनी ने अपनी करिश्माई कप्तानी से सभी के मुंह पर ताला जड़ दिया और फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर खिताब जीत लिया.

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इसके बाद 2021 में चौथी और फिर 2023 में घुटने की गंभीर चोट से जूझते हुए भी धोनी ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर मिली रोमांचक जीत के साथ चेन्नई को पांचवां खिताब दिलाया. उस रात रवींद्र जडेजा को गले लगाते हुए धोनी की तस्वीर आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार पलों में शुमार हो गई.

Captain Dhoni - Legacy Mentor Dhoni - Future #ForOurThala https://t.co/5h9wtJnrPn — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

कप्तानी छोड़ने से लेकर मेंटर बनने तक का सफर

साल 2024 के सीजन से ठीक पहले धोनी ने भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने के मकसद से कप्तानी की कमान युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी. हालांकि, 2025 में गायकवाड़ के चोटिल होने पर उन्होंने एक बार फिर जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद 2026 का पूरा सीजन पिंडली की चोट के कारण धोनी मैदान से बाहर रहे, लेकिन डगआउट में बैठकर भी वह टीम का हौसला बढ़ाते रहे.

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धोनी का IPL करियर

एमएस धोनी ने अपने IPL करियर में 278 मैच खेले और 242 पारियों में 5,439 रन बनाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा. धोनी का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 84 रन रहा. उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए, लेकिन IPL में कभी शतक नहीं जड़ सके. उनके बल्ले से 375 चौके और 264 छक्के निकले.

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धोनी की पहचान सिर्फ उनकी बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रही. विकेट के पीछे भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. IPL करियर में उन्होंने 158 कैच लपके और 47 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया. वह 100 पारियों में नाबाद लौटे. अब खिलाड़ी के तौर पर उनके IPL सफर का अंत हो गया है और वह चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर की नई भूमिका में नजर आएंगे.

आईपीएल सीजन टीम सैलरी 2008 चेन्नई सुपर किंग्स ₹6 करोड़ 2009 चेन्नई सुपर किंग्स ₹6 करोड़ 2010 चेन्नई सुपर किंग्स ₹6 करोड़ 2011 चेन्नई सुपर किंग्स ₹8.28 करोड़ 2012 चेन्नई सुपर किंग्स ₹8.28 करोड़ 2013 चेन्नई सुपर किंग्स ₹8.28 करोड़ 2014 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12.5 करोड़ 2015 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12.5 करोड़ 2016 राइजिंग पुणे सुपरजायंट ₹12.5 करोड़ 2017 राइजिंग पुणे सुपरजायंट ₹12.5 करोड़ 2018 चेन्नई सुपर किंग्स ₹15 करोड़ 2019 चेन्नई सुपर किंग्स ₹15 करोड़ 2020 चेन्नई सुपर किंग्स ₹15 करोड़ 2021 चेन्नई सुपर किंग्स ₹15 करोड़ 2022 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12 करोड़ 2023 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12 करोड़ 2024 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12 करोड़ 2025 चेन्नई सुपर किंग्स ₹4 करोड़ (अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेंशन)

एमएस धोनी के आईपीएल करियर में कब क्या हुआ? साल/तारीख धोनी के आईपीएल करियर की बड़ी घटनाएं 2008 आईपीएल की शुरुआत के साथ ही एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान बने. 2010 धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता. 2011 CSK ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की. 2018 चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता. अगस्त 2020 धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की. 2021 धोनी की कप्तानी में CSK ने चौथी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती. मार्च 2022 धोनी ने कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी. हालांकि, सीजन के बीच में उन्होंने दोबारा कप्तानी संभाली. CSK इस सीजन में नौवें स्थान पर रही. 2023 धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांचवीं बार आईपीएल का खिताब जीता. 2024 धोनी ने आईपीएल सीजन की शुरुआत से पहले कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी. 2026 चोट के कारण धोनी पूरे आईपीएल सीजन से बाहर रहे. 17 नवंबर 2026 धोनी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया और चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर की भूमिका संभाली.

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