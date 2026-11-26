भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया में केवल रॉकेट लॉन्च करने और उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं रहना चाहता. देश की नजर अब अंतरिक्ष को एक बड़े कारोबारी क्षेत्र यानी Space Economy में बदलने पर है. भारत ने अगले सात वर्षों में अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इस दिशा में निजी कंपनियों, स्टार्टअप, निवेशकों और तकनीकी संस्थानों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है.

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हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रांची में आयोजित Space Conclave 2026 में इसी भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा हुई. इसमें NewSpace India Limited (NSIL) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राधा कृष्ण ए, IIM रांची के निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव और कॉन्क्लेव के अध्यक्ष प्रो. अरुण सिंह राणा समेत अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट शामिल हुए. चर्चा का मुख्य विषय था कि भारत अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को किस तरह बड़े आर्थिक अवसरों में बदल सकता है.

इस कॉन्क्लेव में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि रॉकेट और सैटेलाइट बनाना अंतरिक्ष कारोबार का केवल 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा है. असली आर्थिक अवसर उन सेवाओं में छिपा है, जो उपग्रहों से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल करके कृषि, बैंकिंग, मौसम, परिवहन, संचार, बीमा और रक्षा जैसे क्षेत्रों को बेहतर बनाती हैं. यही बदलाव भारत को अंतरिक्ष विज्ञान से आगे बढ़ाकर अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकता है.

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भारत की स्पेस इकोनॉमी क्या है?

स्पेस इकोनॉमी का अर्थ केवल रॉकेट बनाने, उपग्रह लॉन्च करने या अंतरिक्ष मिशन चलाने से होने वाली कमाई नहीं है. इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी पूरी कारोबारी व्यवस्था शामिल होती है. सैटेलाइट निर्माण, लॉन्च सेवाएं, ग्राउंड स्टेशन, स्पेस कम्युनिकेशन, नेविगेशन, पृथ्वी की निगरानी, सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग और इनसे जुड़ी डिजिटल सेवाएं सभी इसके हिस्से हैं.

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र सरकार के अप्रैल 2026 में संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की स्पेस इकोनॉमी लगभग 8.4 अरब डॉलर थी. यह उस समय वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का करीब 2 प्रतिशत हिस्सा थी. सरकार के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इसे 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है.

रांची के स्पेस कॉन्क्लेव में NSIL के अध्यक्ष राधा कृष्ण ए ने भी लगभग 8.5 अरब डॉलर के मौजूदा आकार से 44 अरब डॉलर और फिर 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य सामने रखा. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि ये भविष्य के अनुमान और लक्ष्य हैं, हासिल हो चुकी उपलब्धियां नहीं.

यदि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो अंतरिक्ष क्षेत्र देश के लिए एक बड़ा निर्यात और रोजगार पैदा करने वाला उद्योग बन सकता है. भारत केवल दूसरे देशों के उपग्रह लॉन्च करने वाली एजेंसी नहीं रहेगा, बल्कि सैटेलाइट तकनीक, डेटा सेवाओं और अंतरिक्ष आधारित व्यावसायिक समाधानों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी बन सकता है.

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रॉकेट और सैटेलाइट नहीं, डेटा सेवाओं में छिपा है असली कारोबार

स्पेस कॉन्क्लेव में राधा कृष्ण ए ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू समझाया. उनके मुताबिक, रॉकेट और सैटेलाइट का निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र के कुल कारोबार का लगभग 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा डेटा सेवाओं और उनसे जुड़ी गतिविधियों का हो सकता है.

इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना पूरी प्रक्रिया का शुरुआती हिस्सा है. असली आर्थिक फायदा तब पैदा होता है, जब उस सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल करके किसी समस्या का समाधान किया जाता है.

उदाहरण के लिए, किसी किसान को यह जानना है कि उसके खेत में नमी कितनी है, किस हिस्से में फसल खराब हो रही है और कहां सिंचाई की जरूरत है. इसके लिए सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों और आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है. कोई कंपनी इन आंकड़ों का विश्लेषण करके किसान को मोबाइल फोन पर जानकारी उपलब्ध करा सकती है. इस तरह सैटेलाइट डेटा व्यावसायिक सेवा बन जाता है.

इसी प्रकार बैंक और बीमा कंपनियां भी सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं. किसी क्षेत्र में बाढ़, सूखा या फसल नुकसान का आकलन करने के लिए उपग्रहों की तस्वीरें उपयोगी होती हैं. इससे बीमा कंपनियों को नुकसान का आकलन करने और बैंक को कृषि ऋण से जुड़े जोखिम समझने में मदद मिल सकती है.

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मौसम विभाग के लिए बादलों, समुद्री गतिविधियों और तूफानों की निगरानी में सैटेलाइट महत्वपूर्ण हैं. सड़क, रेलवे और औद्योगिक परियोजनाओं की निगरानी में भी अंतरिक्ष से प्राप्त जानकारी इस्तेमाल की जा सकती है. इसीलिए अंतरिक्ष कारोबार का भविष्य केवल रॉकेट बनाने वाली कंपनियों के हाथ में नहीं होगा. डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाएं देने वाली कंपनियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगी.

2014 में एक स्टार्टअप था, 2026 में संख्या 440 तक कैसे पहुंची?

भारत की स्पेस इकोनॉमी में सबसे बड़ा बदलाव निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से आया है. पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो (ISRO) की भूमिका लगभग पूरी व्यवस्था के केंद्र में थी. रॉकेट बनाना, उपग्रह तैयार करना, उन्हें लॉन्च करना और अंतरिक्ष से जुड़ी सेवाएं विकसित करना मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी थी. निजी कंपनियां कुछ सीमित कामों में सहयोग करती थीं.

लेकिन 2020 के बाद इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव शुरू हुआ. सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए खोलने की दिशा में कदम उठाए. इसका उद्देश्य था कि सरकारी संस्थानों के साथ निजी कंपनियां भी रॉकेट, सैटेलाइट, लॉन्च सर्विस और स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास में हिस्सा लें.

IIM रांची के स्पेस कॉन्क्लेव में प्रो. अरुण सिंह राणा ने बताया कि 2014 में भारत में केवल एक स्पेस स्टार्टअप था, जबकि 2026 तक इनकी संख्या लगभग 440 हो गई है. यह बदलाव बताता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र अब केवल वैज्ञानिकों और सरकारी संस्थानों का विषय नहीं रह गया है. इसमें उद्यमियों, इंजीनियरों, निवेशकों और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए भी अवसर पैदा हो रहे हैं.

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सरकार के अगस्त 2026 के आंकड़े भी इस बदलाव की पुष्टि करते हैं. भारत में पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 के एक से बढ़कर अगस्त 2026 तक लगभग 440 हो गई थी. इसी अवधि में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ा है. वित्त वर्ष 2021-22 में यह निवेश 100.5 मिलियन डॉलर था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 618.5 मिलियन डॉलर हो गया.

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इन स्टार्टअप का काम सिर्फ रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं है. कुछ कंपनियां छोटे उपग्रह बना रही हैं, कुछ पृथ्वी की तस्वीरें लेने वाली तकनीक विकसित कर रही हैं, जबकि कुछ कंपनियां सैटेलाइट से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही अंतरिक्ष मिशन से कई तरह के कारोबार पैदा हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, एक सैटेलाइट बनाने वाली कंपनी के अलावा उससे डेटा प्राप्त करने वाली, उसका विश्लेषण करने वाली और ग्राहकों तक जानकारी पहुंचाने वाली कंपनियां भी कमाई कर सकती हैं.

IN-SPACe, NSIL और ISRO: तीनों की भूमिका क्या है?

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को समझने के लिए तीन संस्थाओं की भूमिका जानना जरूरी है. ये हैं ISRO, IN-SPACe और NSIL. तीनों का काम अलग है, लेकिन इनका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत बनाना है.

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ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश की प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी संस्था है. इसका काम रॉकेट, उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन और मानव अंतरिक्ष मिशन जैसी तकनीकों का विकास करना है. चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-L1 और गगनयान जैसे मिशन इसी वैज्ञानिक क्षमता का उदाहरण हैं.

यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश की प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी संस्था है. इसका काम रॉकेट, उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन और मानव अंतरिक्ष मिशन जैसी तकनीकों का विकास करना है. चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-L1 और गगनयान जैसे मिशन इसी वैज्ञानिक क्षमता का उदाहरण हैं. IN-SPACe यानी Indian National Space Promotion and Authorisation Centre का गठन निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी का अवसर देने के लिए किया गया. यह निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अनुमति देने और ISRO की सुविधाओं तथा तकनीकों तक उनकी पहुंच बनाने में मदद करता है. इसे निजी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है.

यानी Indian National Space Promotion and Authorisation Centre का गठन निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी का अवसर देने के लिए किया गया. यह निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अनुमति देने और ISRO की सुविधाओं तथा तकनीकों तक उनकी पहुंच बनाने में मदद करता है. इसे निजी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है. NSIL यानी NewSpace India Limited इसरो की व्यावसायिक शाखा है. इसका काम अंतरिक्ष तकनीक और सेवाओं का व्यावसायिक इस्तेमाल बढ़ाना, लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराना और इसरो की विकसित तकनीकों को उद्योगों तक पहुंचाना है.

सरकार के अनुसार, NSIL ने 83 तकनीकों के हस्तांतरण के लिए 118 समझौते किए हैं. वहीं, IN-SPACe ने जनवरी 2026 तक उद्योगों और स्टार्टअप को ISRO की 71 तकनीकों के हस्तांतरण में मदद की थी. इससे निजी कंपनियों को हर तकनीक शून्य से विकसित करने की जरूरत कम होती है.

इन संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल से भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम बन सकता है, जिसमें ISRO नई तकनीक विकसित करे, IN-SPACe निजी कंपनियों को अवसर और नियामकीय मंजूरी उपलब्ध कराए तथा NSIL तकनीक और सेवाओं को बाजार तक पहुंचाने में मदद करे.

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निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए?

भारत की स्पेस इकोनॉमी को 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए केवल स्टार्टअप की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. कंपनियों को तकनीक विकसित करने, उत्पादन बढ़ाने और बाजार में टिके रहने के लिए निवेश और सरकारी सहयोग की जरूरत होती है.

इसी उद्देश्य से फरवरी 2024 में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों को उदार बनाया गया. नए नियमों के तहत सैटेलाइट निर्माण और संचालन में 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश ऑटोमैटिक रूट से संभव है. लॉन्च व्हीकल और स्पेसपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में 49 प्रतिशत तक तथा सैटेलाइट और ग्राउंड सेगमेंट के कंपोनेंट बनाने में 100 प्रतिशत तक ऑटोमैटिक रूट से विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है.

इसके अलावा सरकार ने निजी कंपनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए हैं. IN-SPACe के तहत 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य शुरुआती स्तर से आगे बढ़ रही स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराना है. इसके अलावा 500 करोड़ रुपये का Technology Adoption Fund और शुरुआती कंपनियों के लिए Seed Fund Scheme भी बनाई गई है.

इन योजनाओं का महत्व इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष कारोबार में निवेश का जोखिम सामान्य कारोबार की तुलना में अधिक होता है. एक रॉकेट या सैटेलाइट विकसित करने में कई साल लग सकते हैं. तकनीकी परीक्षण, लॉन्च की तैयारी, बीमा और संचालन पर बड़ी रकम खर्च होती है. अगर कोई मिशन असफल हो जाए तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है. ऐसे में सरकारी सहायता और निजी निवेश दोनों जरूरी हैं.

स्पेस एजुकेशन और नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे?

रांची में आयोजित कॉन्क्लेव की एक महत्वपूर्ण चर्चा स्पेस एजुकेशन को लेकर भी हुई. इसमें एक्सपर्टों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए केवल वैज्ञानिक और इंजीनियर ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षित मैनेजर, कारोबारी एक्सपर्ट, वकील और डेटा प्रोफेशनल भी तैयार करने होंगे.

अंतरिक्ष कारोबार के विस्तार के साथ कई नए पेशे उभर रहे हैं. उदाहरण के लिए, स्पेस फाइनेंस में काम करने वाले एक्सपर्ट कंपनियों को निवेश और फंडिंग उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर सकते हैं. स्पेस मार्केटिंग से जुड़े लोग अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों की सेवाओं को बेचने में मदद कर सकते हैं. वहीं, स्पेस लॉ के एक्सपर्ट उपग्रहों, अंतरिक्ष मिशनों, बीमा और अंतरराष्ट्रीय नियमों से जुड़े कानूनी मामलों को देख सकते हैं.

स्पेस एजुकेशन, स्पेस लॉ, स्पेस फाइनेंस, स्पेस मार्केटिंग और स्पेस डिप्लोमेसी जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझाना था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर बनाने के लिए केवल पारंपरिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही जरूरी नहीं है.

यह बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भी अवसर पैदा करता है. IIM जैसे मैनेजमेंट संस्थान अंतरिक्ष कंपनियों के लिए बिजनेस मॉडल, निवेश प्रबंधन, बाजार विस्तार और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े एक्सपर्ट तैयार कर सकते हैं. इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं.

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 100 अरब डॉलर का लक्ष्य आकर्षक जरूर है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा. इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती निवेश की है.

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24 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट 'Space Economy 2036: The India Blueprint' के मुताबिक, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को 2026 से 2036 के बीच लगभग 34 से 37 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत हो सकती है. रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, इसमें 14 से 15 अरब डॉलर सरकारी स्रोतों से आ सकते हैं, जबकि 19 से 21 अरब डॉलर की कमी निजी निवेश, बैंक, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और पूंजी बाजार से पूरी करनी होगी.

यह आंकड़ा बताता है कि केवल सरकारी बजट से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना मुश्किल होगा. निजी कंपनियों को लंबे समय तक निवेश उपलब्ध कराने वाली वित्तीय व्यवस्था तैयार करनी होगी.

दूसरी चुनौती अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है. अमेरिका, चीन और यूरोप की कंपनियां पहले से ही सैटेलाइट निर्माण, लॉन्च सेवाओं और अंतरिक्ष आधारित डेटा कारोबार में मजबूत स्थिति रखती हैं. अमेरिका की SpaceX जैसी कंपनियां कम लागत में बार-बार रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर चुकी हैं. ऐसे में भारतीय कंपनियों को तकनीक, लागत और विश्वसनीयता के मामले में लगातार सुधार करना होगा.

तीसरी चुनौती अंतरिक्ष से जुड़े जोखिमों और कानूनी जिम्मेदारियों की है. किसी सैटेलाइट के खराब होने, अंतरिक्ष में टकराव होने या मिशन असफल होने की स्थिति में नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह निवेशकों और बीमा कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है. स्पष्ट नियम और मजबूत बीमा व्यवस्था के बिना बड़े संस्थागत निवेश को आकर्षित करना मुश्किल होगा.

चौथी चुनौती विदेशी बाजार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की है. घरेलू बाजार के साथ-साथ भारत को दूसरे देशों को सैटेलाइट, लॉन्च सेवाएं और डेटा आधारित समाधान बेचने होंगे. इसके लिए गुणवत्ता, कीमत और समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता विकसित करनी होगी.

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भारत की स्पेस इकोनॉमी का दुनिया में कितना बड़ा बाजार है?

भारत जिस अंतरिक्ष बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, वह पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है. वैश्विक स्पेस इकोनॉमी का आकार 400 अरब डॉलर से अधिक है. 2035 तक इसके 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान है. इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष से जुड़ी सेवाओं की मांग कई गुना बढ़ सकती है.

इस बाजार में भारत के लिए कई संभावनाएं हैं. देश पहले से ही दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करता रहा है. अब भारतीय कंपनियां छोटे उपग्रह, पृथ्वी की निगरानी करने वाली तकनीक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डेटा सेवाओं के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं.

भारत की एक बड़ी ताकत इसकी अपेक्षाकृत कम लागत वाली तकनीकी क्षमता है. इसरो ने सीमित बजट में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं. अब इसी अनुभव का फायदा निजी कंपनियों को मिल सकता है. यदि भारतीय कंपनियां कम कीमत पर भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध करा पाती हैं तो उन्हें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दूसरे उभरते बाजारों में अवसर मिल सकते हैं.

इसके साथ ही अंतरिक्ष कूटनीति यानी Space Diplomacy भी महत्वपूर्ण होगी. भारत दूसरे देशों के साथ सैटेलाइट निर्माण, अंतरिक्ष अनुसंधान, डेटा साझा करने और तकनीकी सहयोग के समझौते कर सकता है. इससे आर्थिक लाभ के साथ भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी.

क्या भारत 2040 तक अंतरिक्ष की दुनिया की बड़ी ताकत बन सकता है?

भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है. पहले प्राथमिकता अपनी तकनीकी जरूरतों को पूरा करने की थी. अब लक्ष्य अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है.

चंद्रयान-3 की सफलता, आदित्य-L1 मिशन, गगनयान की तैयारी, नेविगेशन प्रणाली और निजी स्पेस स्टार्टअप का विस्तार इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहे हैं. लेकिन वैज्ञानिक उपलब्धियों को आर्थिक सफलता में बदलने के लिए मजबूत कारोबारी मॉडल भी जरूरी हैं.

भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में विकसित होने वाली तकनीक केवल प्रयोगशालाओं और सरकारी मिशनों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे. किसान को बेहतर मौसम जानकारी मिले, मछुआरे समुद्री परिस्थितियों को समझ सकें, आपदा प्रबंधन एजेंसियां समय पर चेतावनी दे सकें और कंपनियां बेहतर डेटा के आधार पर फैसले ले सकें.

रांची के स्पेस कॉन्क्लेव का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी यही था कि अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक उपलब्धि या राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. यह भविष्य का बड़ा उद्योग है, जिसमें विज्ञान, तकनीक, कारोबार, शिक्षा और निवेश सभी की भूमिका होगी.

निष्कर्ष यह है कि भारत के सामने 44 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य केवल रॉकेट ज्यादा लॉन्च करने से पूरा नहीं होगा. इसके लिए मजबूत निजी कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय बाजार, निवेश की उपलब्धता, कुशल युवा और सैटेलाइट डेटा पर आधारित सेवाओं का विस्तार जरूरी है. भारत ने अंतरिक्ष में पहुंचने की तकनीकी क्षमता साबित की है. अब असली परीक्षा इस क्षमता को एक मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था में बदलने की है.

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