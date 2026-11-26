उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक और भर्ती बोर्डों से जुड़ी बड़ी नियुक्ति करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) का चेयरमैन बनाया है. मौजूदा समय में डीजी पीएसी (DG PAC) के पद पर कार्यरत आलोक सिंह अगले साल जनवरी में आईपीएस सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही सरकार ने उन्हें आयोग की कमान सौंप दी है.

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कब तक रहेगा कार्यकाल?

आलोक सिंह 24 जनवरी 2027 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आईपीएस से रिटायर होंगे. इससे पहले ही उन्हें UPPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल 23 जनवरी 2029 तक रहेगा.

कैसा रहा है आलोक सिंह का करियर सफर?

1995 बैच के आईपीएस: आलोक सिंह 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं.

नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर: उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद वे नोएडा के पहले पुलिस आयुक्त (CP) रहे.

डीजी पद तक का सफर: एडीजी (ADG) कानपुर जोन के बाद उन्हें डीजी (DG) पद पर पदोन्नति मिली थी, जिसके बाद उन्हें डीजी पीएसी (DG PAC) और डीजी एसएसएफ (DG SSF) जैसी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं.

भर्ती आयोगों में पूर्व अधिकारियों की नियुक्तियों की कड़ी

प्रदेश में भर्ती और चयन आयोगों में पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का यह क्रम पहले भी देखा गया हैै. इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया जा चुका है. वहीं, एस.एन. सबत (SN Sabat) को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. अब आलोक सिंह के नेतृत्व में UPPSC की कार्यप्रणाली और आगामी भर्ती प्रक्रियाओं पर सभी की नजरें रहेंगी.

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