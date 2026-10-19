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धरती पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! 16 में से 7 क्लाइमेट संकेत रिकॉर्ड पर, वैज्ञानिकों की चेतावनी

धरती पर खतरा सिर्फ बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं है. हवा में गैसों की बढ़ती मात्रा, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र का जलस्तर हालात की गंभीरता दिखाते हैं. नई रिपोर्ट में 7 क्लाइमेट संकेत रिकॉर्ड स्तर पर मिले हैं.

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क्लाइमेट चेंज के चक्कर में धरती में आ रहे सात बदलाव तबाही के हैं. (Photo: Getty)
क्लाइमेट चेंज के चक्कर में धरती में आ रहे सात बदलाव तबाही के हैं. (Photo: Getty)

जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. 14 अक्टूबर 2026 को बायोसाइंस जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने धरती से जुड़े 16 जरूरी संकेतों का अध्ययन किया. इनमें से 7 संकेत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं. इनमें हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की बढ़ती मात्रा, ग्लेशियरों की घटती बर्फ और समुद्र का बढ़ता जलस्तर शामिल हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानी गतिविधियों के कारण धरती गर्म हो रही है और इसका असर प्रकृति पर पड़ रहा है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि धरती की बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ तापमान पर नहीं पड़ रहा है. इससे समुद्र गर्म हो रहा है और बर्फ तेजी से पिघल रही है. हालांकि, सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने और जंगलों के नुकसान में कमी आने जैसे कुछ अच्छे बदलाव भी हुए हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस खतरे को कम करने के लिए ग्रीनहाउस गैसों का इमिशन घटाना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: चांद पर 10 हजार से ज्यादा दरारें, कहीं भी आ सकता है भूकंप! NASA की तस्वीरों ने चौंकाया

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Climate Change Report 2026

16 में से 7 संकेत रिकॉर्ड स्तर पर

2026 की इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने धरती की हालत समझने के लिए 16 जरूरी संकेतों के आंकड़ों का अध्ययन किया. इनमें हवा में गैसों की मात्रा, धरती का तापमान, समुद्र में जमा गर्मी और बर्फ में होने वाले बदलाव शामिल हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि इंसानी गतिविधियों का असर धरती पर बढ़ रहा है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में अब तक हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की औसत मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर रही. ये गैसें धरती की गर्मी को वातावरण में रोकती हैं. इससे धरती का तापमान बढ़ता है और मौसम में बदलाव आते हैं.

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ग्लेशियर पिघले, समुद्र का जलस्तर बढ़ा

Climate Change Report 2026

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लेशियरों की मोटाई और ग्रीनलैंड में जमी बर्फ का कुल वजन रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. वहीं, समुद्र में जमा गर्मी और उसके जलस्तर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं. इसकी एक बड़ी वजह धरती का गर्म होना है. ग्रीनहाउस गैसों के कारण धरती का तापमान बढ़ता है. समुद्र भी इस गर्मी को सोखता है. गर्म होने पर समुद्र का पानी फैलता है, जिससे उसका जलस्तर बढ़ता है. इसके अलावा, ग्लेशियर और जमीन पर जमी बर्फ पिघलने से भी समुद्र में पानी बढ़ता है.

धरती पर बड़े बदलाव का खतरा

वैज्ञानिकों ने बताया कि जलवायु से जुड़े कुछ संकेतों में तेजी से बदलाव हो रहा है. अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो सकते हैं जिन्हें रोकना या पहले जैसी स्थिति में लाना बहुत मुश्किल होगा. इसे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कहा जाता है. हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि ऐसे सभी बड़े बदलाव हो चुके हैं. वैज्ञानिकों ने सिर्फ यह चेतावनी दी है कि धरती के लगातार गर्म होने से इनका खतरा बढ़ रहा है. इसलिए समय रहते ग्रीनहाउस गैसों को कम करना जरूरी है.

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Climate Change Report 2026

सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा

रिपोर्ट में कुछ अच्छे बदलाव भी सामने आए हैं. सौर और पवन ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता तेजी से बढ़ रही है. बिजली को बैटरी में जमा करने की सुविधा भी बढ़ रही है. इसके अलावा, 2025 में ट्रोपिकल इलाकों के पुराने प्राकृतिक जंगलों का नुकसान 2024 के मुकाबले कम हुआ.

लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कोयले, तेल और गैस का कुल इस्तेमाल अभी कम नहीं हुआ है. इसकी एक वजह बिजली और दूसरी तरह की ऊर्जा की बढ़ती मांग है. यानी स्वच्छ ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाने के लिए अभी और काम करना होगा.

रिपोर्ट के लेखकों ने ग्रीनहाउस गैसों का इमिशन कम करने और जंगलों को बचाने पर जोर दिया है. साथ ही, बाढ़, गर्मी और समुद्र का जलस्तर बढ़ने जैसी समस्याओं से निपटने की तैयारी करने की बात कही है. रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से धरती पर खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इसे और गंभीर होने से रोकने के लिए अभी भी कदम उठाए जा सकते हैं. इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना, कोयले और तेल पर निर्भरता कम करना और जंगलों को बचाना जरूरी है.

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