मीन

ऐस आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए वाणिज्यिक प्रयासों में सहजता से आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण मामलों पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में सहयोगी है. लाभकारी प्रयासो में बेहतर गति बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. कामकाजी योजनाओं पर फोकस बनाए रहेंगे. नीति नियम से कार्य करने की कोशिश होगी. उमंग उत्साह से भरे हुए रहेंगे.

और पढ़ें

वाणी व्यवहार बेहतर बनाए रखेंगे. निरंतरता और सक्रियता रखेंगे. रचनात्मकता का स्तर बेहतर रहेगा. भेंट मुलाकात में प्रभावी बने रहेंगे. वरिष्ठों से बनाए रखेंगे. स्वयं पर भरोसा बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. उचित ढंग से विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कठिनाइयां कम होंगी. खानपान पर नियंत्रण रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: पेशेवर सफलता पाएंगे. अधिकारियों से भेंट होगी. उत्साह से कार्य करेंगे.

रिश्ते: घर वालों के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे. सहकार के अवसर बढ़ेंगे. दोस्तों से भेंट होगी.

---- समाप्त ----