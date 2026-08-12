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12 अगस्त को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? जानें आपके जिले में बारिश होगी या नहीं

क्या राजस्थान में 12 अगस्त को बारिश थमने वाली है? जवाब है- नहीं. मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बादल जमकर बरसेंगे और कई जिलों में हालात पेचीदा हो सकते हैं.

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जयपुर में JLN मार्ग पर भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क.(Photo:PTI)
जयपुर में JLN मार्ग पर भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क.(Photo:PTI)

राजस्थान में 12 अगस्त को मानसून फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है, जिसमें जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कई जगह बारिश और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है. 

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. यानी एक तरफ तेज बौछारों का जंग, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में सीमित राहत.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान पर सबसे ज्यादा नजर है. विभाग ने साफ कहा है कि यहां कहीं-कहीं भारी और एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा हो सकती है. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव, बरसाती नालों में तेज बहाव और सड़क यातायात ठप होने का खतरा बढ़ सकता है.

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11 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन के साथ कई जगह भारी से अति भारी बारिश दर्ज हुई थी. कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी वर्षा ने आम जनजीवन को पहले ही झटका दिया है. लगातार बादलों और बारिश की वजह से तापमान भी नीचे आया और लोगों को उमस से राहत मिली.

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मौसम विभाग की चेतावनी अब 13 अगस्त तक असर दिखा सकती है. उस दिन भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने के आसार हैं, जबकि 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है. लेकिन तब तक सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है.

लोगों को सलाह है कि जलभराव वाले इलाकों, अंडरपास, नदी-नालों और पुलों से दूरी रखें, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे राजस्थान के लिए सबसे निर्णायक साबित हो सकते हैं. 

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