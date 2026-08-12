आज 12 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक संतुलित बना रहेगा, अहंकार में आकर निर्णय न लें

घर की स्थिति सामान्य रहेगी. भावनात्मक असहजता बनी रह सकती है. जरूरी सुविधाओं को जुटाने पर जोर होगा. भौतिक वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. पारिवारिक विषयों में स्पष्टता लाएं. सत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में सहज रहेंगे. सफलता का प्रतिशत मध्यम रहेगा. परीक्षा में धैर्य रखें. मेल मुलाकात में सहज रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं मिश्रित रहेंगी. अपनों से तर्क व बहस करने से बचें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अपनों से बनाकर चलें. नौकरीपेशा सहज रहेंगे. कारोबारी स्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी मामलों में निरंतरता रहेगी. संकीर्णता में न आएं.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन में पूर्ववत् बना रहेगा. अधिकारी वर्ग की बातों को नजरअंदाज न करें. प्रबंधन के प्रयास बनाए रखें. आर्थिक संतुलित बना रहेगा. अहंकार में आकर निर्णय न लें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में सहजता दिखाएं. निजी विषयों में अन्य से अपेक्षाएं नहीं रखें. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. मित्रों से सामंजस्य रखें. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रियजन से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रहें. परंपराओं को बनाए रखें. स्वजनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खानपान सात्विक रखें.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. विवेक विनम्रता रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : खाकी

---- समाप्त ----