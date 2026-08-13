आज 13 अगस्त 2026 मेष राशिफल: धन के संरक्षण में सहज रहेंगे, प्रियजन प्रभावित होंगे

मन के मामलों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सीख सलाह पर जोर होगा. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. प्रेम में बड़प्पन बनाए रखेंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. बुद्धि विवेक से कार्य संवरेंगे. संस्कार परंपराओं को बढ़ावा देंगे. स्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बड़ों से सलाह बनाए रखेंगे. नवीन प्रयास फलित होंगे. करियर व्यापार में सहज गति रहेगी. निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा. टीम ऊंचा संबंधी कार्य संवारने में मदद मिलेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में अनुकूलता रहेगी. आवश्यक कार्यों को तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन मिलेगा. पेशेवर उम्मीदों को बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक संतुलित रहेगी. धन के संरक्षण में सहज रहेंगे. लेनदेन में बेहतर स्थिति रहेगी. पद प्रभाव में बेहतर बने रहेंगे. योजनागत प्रयासों में गति तेज रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से संवाद बेहतर होगा. निजी मामलों में सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रियजन प्रभावित होंगे. मित्रता को बल मिलेगा. मेलजोल बढ़ाने के प्रयास रखेंगे. रिश्तों में उत्साह रहेंगे. संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- नियम पालन बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. मनोबल रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. मित्रता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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