आज 11 अगस्त 2026 मेष राशिफल: लक्ष्य प्राप्ति में सफल होंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

परिवार के लोगों के साथ सुख से समय बिताएंगे. प्रबंधन का लाभ लेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. शासकीय मामलों में सुधार बना रहेगा. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बड़ों का सहयोग मिलेगा. सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. घर से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखें. तर्क बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें. अहंकार की भावना से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में रुचि बढ़ेगी. व्यवसाय में तेजी लाएंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. कामकाजी वार्ता में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्य प्राप्ति में सफल होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में बेहतर रहेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. भवन एवं वाहन आदि के मामले पक्ष में रहेंगे. जिम्मेदारों का साथ और सानिध्य बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- निजी विषयों में उत्साह बढ़ाएं. रिश्तों में बड़प्पन रखें. अपनों के साथ वाद विवाद से बचें. छोटी बातों में न उलझें. समता संतुलन बढ़ाएंगे. स्पष्टता से बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. आदर सत्कार करेंगे. व्यहवार में सकारात्मकता बनाए रहें.



आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लालच त्यागें.

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शुभ अंक : 2 और 9

शुभ रंग : तांबे के समान

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