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आज 10 अगस्त 2026 वृष राशिफल: व्यवहार में मधुरता रखेंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 August 2026, Taurus Horoscope Today: व्यवहार में मधुरता रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. भेंट मिल सकती है. मनोबल ऊंचा रहेगा.

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taurus horoscope
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 घर में अपनों के साथ सुख से समय बिताएंगे. परस्पर सहकार का वातावरण बना रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. साज संवार बढ़त पर रहेंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन होगा. भव्यता पर जोर रखेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य बढ़त पर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक योजनाओं से जुड़ेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति के संग्रह को बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बैंकिग पर फोकस बनाए रख सकते हैं. प्रबंधन सहयोगी होगा. श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- घरवालों और संबंधियों से भेंट होगी. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. निजी मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. अपनों के लिए सहजता बनाए रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परंपराओं पर जोर होगा.


स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में मधुरता रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. भेंट मिल सकती है. मनोबल ऊंचा रहेगा.


आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

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