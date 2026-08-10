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आज 10 अगस्त 2026 मेष राशिफल: बड़ों का सम्मान रखेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 10 August 2026, Aries Horoscope Today: सहकार समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी.चर्चाओं में असरदार रहेंगे.

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aries horoscope
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लोगों से मेलजोल में रुचि बढ़ाएंगे. सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर ध्यान देंगे. कार्यविस्तार प्रयास सफल होंगे. लाभकारी परिस्थितियां को भुनाएं. विभिन्न कार्य शाम तक पूरा करने पर जोर दें. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. बंधुत्व भाव एवं भाईचारा बढ़ेगा. संबंधियों का सहयोग रहेगा. समझ साहस और पराक्रम से काम लें. विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन के मामले पक्ष में बने रहेंगेे. सहकारी कार्यों पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है.

धन संपत्ति-  आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. तेजी से काम लेंगे. कार्यक्षेत्र के बढ़ावे के प्रयास बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

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प्रेम मैत्री- संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश बनाए रखेंगे. बात को प्रभाव से रखेंगे. सुख में वृद्धि होगी. गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. सहकार समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे.


स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों का सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संसाधनों को बढाएंगे. आलस्य छोड़ें.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : मरून

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