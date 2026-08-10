MP का मौसम: 10 अगस्त को 5 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें पूरा अपडेट

मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भोपाल ने 10 अगस्त यानी सोमवार के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में गरज-चमक और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

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IMD के मुताबिक विदिशा, सीहोर, राजगढ़, हरदा और बैतूल जिलों में कहीं-कहीं अति भारी बारिश हो सकती है. इन इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने रायसेन, नर्मदापुरम, कटनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दमोह, सागर, पांडुर्णा, नरसिंहपुर, सिवनी और पन्ना समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में भी असर

भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

क्या हो सकता है असर?

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से निचले क्षेत्रों में जलभराव हो सकता है और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. साथ ही कच्चे मकानों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है व सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है. वहीं, बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं.

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लोगों के लिए जरूरी सलाह

IMD ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. नदी-नालों और पुल-पुलियों से दूर रहें. इसके अलावा, बिजली चमकने पर खुले स्थानों में न रुकें. वहीं, वाहन चलाते समय कम दृश्यता और फिसलन का ध्यान रखें.

किसानों के लिए विशेष सलाह

किसानों को खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम न करने और फसलों को जलभराव से बचाने की सलाह दी गई है.

फिलहाल 10 अगस्त को मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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