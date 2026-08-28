आज 28 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: रक्षाबंधन पर इच्छित प्रदर्शन करेंगे, बचत में सुधार आएगा

भाग्य की प्रबलता से चहुंओर शुभता बढ़ेगी. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. आर्थिक प पर फोकस होगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. भाग्य से कार्य साधेंगे. साख में वृद्धि बनी रहेगी. सहकार और विश्वास बल पाएंगे. पद प्रभाव संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पल साझा करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. पहल करने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवार पाएगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बनेगा. लाभ प्रतिशत उछाल पाएगा. साख बढ़त पर रहेंगी. इच्छित सफलता पाएंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. बचत में सुधार आएगा.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंध मधुर बनेंगे. परिस्थितियां सुखद रहेंगी. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत होगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद से समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित प्रदर्शन करेंगे. यात्रा पर जोर बना रहेगा. साक्षात्कार व संवाद में सफल रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी.



आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. सुखद यात्रा करें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी नीला

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