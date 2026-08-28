आज 28 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का संयोग, सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें

नीति निर्देशों का पालन बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. वाणी व्यवहार में विवेक विनम्रता बढ़ाएं. सबका मान सम्मान रखेंगे. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान का ध्यान रखेंगे. विविध कार्याे में सजगता से काम लेंगे. निजी मामलों में निरंतरता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्थागत कार्यों में रुचि रहेगी. विविध गतिविधियों में विरोधियों से बचाव रखेंगे. स्तरहीन व्यक्तियों के बहकावे में नहीं आएं.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से मिलकर चलें. व्यावसायिक संबंध संवारें. सहज गति से आगे बढ़ें. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में जल्दबाजी न करें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. बचत पर फोकस होगा. विविध विषयों में खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ेंगे. बजट बनाएं.

प्रेम मैत्री- करीबियों की खुशी के लिए प्रयास बनाए रखें. परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना मिल सकती है. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. करीबी के परामर्श से कार्य करें. भावनात्मक संवाद को अनदेखा न करें. सहयोग सहकारिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद में उतावली न दिखाएं. स्पष्टता बनाए रहें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें.



आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. विनम्रता रखें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 6

शुभ रंग : गुलाबी

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