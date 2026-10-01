आज 1 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: तेजी लाएंगे, आस्था बढ़ाएंगे

सामाजिक चर्चाओं में शामिल होंगे. महत्चपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कामकाज पर फोकस रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. लक्ष्य पूरा करेंगे. साहस संपर्क बढ़ेगा. सामंजस्य और सहकारिता बढ़ेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुखद सूचना मिल सकती है. संकोच का त्याग करेंगे. आस्था बढ़ाएंगे. बंधुत्व की भावना बल पाएगीं. तार्किक चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाजी यात्रा संभव है. मित्रों का साथ पाएंगे. संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापारिक यात्रा के अवसर बनेंगे. पेशेवर सक्रियता बढ़ाएंगे. निवेश एवं विस्तार कार्यों में रुचि दिखाएंगे. कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में चर्चा संवाद फोकस बढा रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी. वित्तीय गतिविधियों में शुभता बनी रहेगी. पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. तेजी लाएंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. भाईचारे पर बल रहेगा. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. सुख साझा करेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में बेहतर परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. सबका साथ एवं विश्वास रखेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता और सजगता रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोयोग से कार्य करेंगे. असहजताएं कम होंगी. आलस्य त्यागें.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. प्रवचन सुनें.

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शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : पीला

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