scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: व्यक्तिगत मामले अपेक्षित रहेंगे, आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी

Aaj ka Singh Rashifal 1 October 2026, Leo Horoscope Today: पेशेवर बड़ी सोच रखेंगे. कार्ययोजनाओं में सक्रियता आएगी. अनुकूल वातावरण से उत्साहित बने रहेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

प्रबंधकीय कार्य तेज होंगे. आर्थिक वाण्ाििज्यक विषयों में रुचि बढ़ेगी. अधिकारियों से सहज संवाद बढ़ेगा. सक्रियता से काम लेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. विभिन्न मामले साधेंगे. सुख सौख्य बनाए रहेंगे. पेशेवर जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पैतृक कार्य संवरेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. करियर व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को बल मिलेगा. सफलता प्रतिशत उम्मीद से अच्छी रहेगा. वार्ताएं बढ़ेंगी. सभी का सहयोग मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में प्रभाववी स्थिति रहेगी. पेशेवर बड़ी सोच रखेंगे. कार्ययोजनाओं में सक्रियता आएगी. अनुकूल वातावरण से उत्साहित बने रहेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में उत्साह रहेगा. प्रबंधन के विषय गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा एवं प्रभाव बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

shukra vakri 2026 october venus
शुक्र की वक्री चाल शुरू, इन 4 राशियों पर बड़ा संकट!
सिंह राशिवाले शत्रुओं से सावधान रहें, लंबी दूरी की यात्रा से बचें, जानें दैनिक राशिफल
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साहस से पक्ष रखेंगे
Shukra retrograde 2026 October
शुक्र वक्री 2026: इन चार राशियों की चमकेगी किस्मत!
सिंह राशि वालों के आज व्यापार के रुके हुए काम पूरे होंगे, शुभ रंग- हल्का लाल

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में संतुलित रहेंगे. आवश्यक निर्णय ले पाएंगे. परस्पर सहयोग की भावना रखेंगे. निजी जीवन से चर्चाएं सुखकर रहेंगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत कार्यों में तेज रहेंगे. वार्ता में सहज रहेंगे. सुख के पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान देंगे. बड़प्पन रखेंगे. व्यक्तिगत मामले अपेक्षित रहेंगे. जीवन स्तर संवार पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. बड़ों का आदर करें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : सनराइज

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 1 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: इच्छित अवसर बनेंगे, लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी |
    आज 1 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: विदेश के मामले सक्रिय रहेंगे, ठगों से बचाव रखें |
    एक क्लिक में पढ़ें 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    'मुंबई में फॉर्म-6 लेकर भटक रहे लोग' कांग्रेस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप |
    आज 1 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे, अपनों से खुशियां बांटेंगे |
    आज 1 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: संपत्ति के मामले बनेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी |
    Aaj ka Upay 1 October 2026: कुंडली में कमजोर बृहस्पति के लक्षण और उपाय करें
    Advertisement