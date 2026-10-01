scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: विदेश के मामले सक्रिय रहेंगे, ठगों से बचाव रखें

Aaj ka Mithun Rashifal 1 October 2026, Gemini Horoscope Today: चर्चा संवाद में जल्दबाजी न दिखाएं. विनम्र रहें. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती रखें. रिश्तों में सक्रियता आएगी. स्वजनों के लिए प्रयास करेंगे. भावुकता से बचेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

विभिन्न मामलों में दबाव का अनुभव कर सकते हैं. रिश्तेदारों से सामंजस्य बनाए रखें. न्यायिक विषयो में सजग रहें. लेनदेन में ढिलाई से बचें. रिश्ते संवरेंगे. दान धर्म बढ़ेगा. दिखावे में रुचि बढ़ेगी. उधार से बचें. तर्कशील रहें. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. निेवेश पर जोर रहेगा. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से सजग रहें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. पेशेवर तैयारी पर जोर बनाए रखें. विदेश के मामले सक्रिय रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखें. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएंगे. उद्योग व्यवसाय पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ से अधिक खर्च बना रहेगा. पहल करने से बचें. ठगों से बचाव रखें. विभिन्न मामलों में बजट से चलेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे.
 
प्रेम मैत्री- अपनों को भेंट उपहार दे सकते हैं. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. सहजता सामंजस्यता रखेंगे. चर्चा संवाद में जल्दबाजी न दिखाएं. विनम्र रहें. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती रखें. रिश्तों में सक्रियता आएगी. स्वजनों के लिए प्रयास करेंगे. भावुकता से बचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशिवालों का धन लाभ का योग है, काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जानें दैनिक राशिफल
लक्ष्य पर जोर बढ़ाएं, उद्योग कार्यों को गति देंगे
मिथुन राशि वालों को आज शिक्षा के क्षेत्र में फायदा होगा, जरूरी टिप- अहंकार से बचें
मित्रगण साहस बढ़ाएंगे, समकक्षों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे
मिथुन राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, मित्रों से सहयोग मिलेगा

स्वास्थ्य मनोबल- जोखिमपूर्ण कार्याें से बचेंगे. व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. सभी का सहयोग करेंगे. सेहत के प्रति सजग रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना करें. केले केे पेड़ तले दीपक जलाएं. लाल पीली वस्तुओं का दान एवं प्रयोग बढ़ाए. स्पष्टता रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : लेमन कलर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 1 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: विदेश के मामले सक्रिय रहेंगे, ठगों से बचाव रखें |
    एक क्लिक में पढ़ें 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    'मुंबई में फॉर्म-6 लेकर भटक रहे लोग' कांग्रेस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप |
    आज 1 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे, अपनों से खुशियां बांटेंगे |
    आज 1 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: संपत्ति के मामले बनेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी |
    Aaj ka Upay 1 October 2026: कुंडली में कमजोर बृहस्पति के लक्षण और उपाय करें
    Advertisement