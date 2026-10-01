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आज 1 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: मन के मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे, रुटीन संवारेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 1 October 2026, Capricorn Horoscope Today: शैक्षिक प्रयास बेहतर रहेंगे. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. कार्यकारी पक्ष मजबूत होगा. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. प्रबंधन में रुचि लेंगे. अपनों से बनाकर चलेंगे.

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capricorn horoscope
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योग्यता से उचित जगह बनाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं में निरंतरता लाएंगे. अनोखे प्रयास बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन का प्रयास रहेगा. शैक्षिक प्रयास बेहतर रहेंगे. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. कार्यकारी पक्ष मजबूत होगा. रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. प्रबंधन में रुचि लेंगे. अपनों से बनाकर चलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पाएगा. व्यापार व्यवसाय में सफलता पाएंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से भेंट होगी.  शुभ समाचार प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. वित्तीय संतुलन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. साहसिक निर्णय लेंगे. विविध प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- करीबियों से चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवार पाएंगे. मित्रों का साथ समर्थन मिलेगा. आनंद के अवसर बढ़ेंगे. प्रभावशाली रहेंगे. खुशी बढ़ाएंगे. मन के मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. अनुभवियों की सलाह को महत्व देंगे. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर तालमेल बढ़ेगा. सुख संवाद रखेंगे. वचन निभाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. सीखने का भाव रखें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

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