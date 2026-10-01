आज 1 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: इच्छित अवसर बनेंगे, लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी

महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी. विभिन्न कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. मित्रों को वरीयता देंगे. प्रबंधन पर जोर रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता पर जोर दंेगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. संरक्षण में आगे रहेंगे. उल्लेखनीय प्रयास बन सकते हैं. अच्छे लाभ की संभावना रहेगी. संकोच का त्याग करेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर सफलता पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष बढ़त पर रहेगा. विविध कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. कीमती भेंट मिलना संभव है. आर्थिक मामले संवार पर होंगे. लाभ और प्रबंधन पर बल रहेगा सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्र से भेंट संभव है. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. प्रियजनों के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे. आस्था विश्वास बढ़ेगा. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. इच्छित अवसर बनेंगे. रिश्ते संवरेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. रिश्तों में सक्रियता आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वरिष्ठों का सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. साहस बढ़ाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : ऑरेंज

---- समाप्त ----