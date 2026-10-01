आज 1 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं, रिश्तों का सम्मान रखेंगे

घरेलू विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. निजी कार्यों में अतिउत्साह से बचें. भावुकता पर नियंत्रण बनाए रखें. कारोबारी लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. रुटीन प्रस्ताव की प्राप्त होंगे. करियर व्यापार में औसत बने रहेंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. वाहन लेने पर विचार कर सकते हैं. भौतिक सुविधाओं पर फोकस होगा. बड़ी सोच रखें. वरिष्ठों का सानिध्य बढ़ाएं. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन पक्ष सहयोगी रहेगा. सहज रहें.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लाभ मध्यम रहेगा. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी. अधिकारियों की सुनेंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. वित्तीय मामलों में उतावली न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- सबके प्रति आदर सम्मान का भाव रखें. मन के मामलों में धैर्य से काम लें. बात कहने में जल्दबाजी न करें. प्रियजनों की सुनें. संबंधों में मजबूती लाएं. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. विनम्रता विवेक से काम लें. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. स्वयं पर फोकस रहेगा. साज संवार पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहें. उत्साह मनोबल बने रहेंगे. निरंतरता बढ़ाएं.



आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. जिद से बचें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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