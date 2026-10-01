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आज 1 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: शारीरिक गतिविधियों में सजग रहेंगे, मित्रगण सहयोगी होंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: नियम अनुशासन से चलें. ठगों से दूरी बनाएं. सजगता से आगे बढ़ें. व्यर्थ चर्चा पर अंकुश लगाएं. बजट से चलेंगे. संकोच बना रहेगा. लापरवाही से बचें.

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sagittarius horoscope
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विभिन्न प्रयासों को बनाए रखें. अफवाहों पर भरोसा न करें. तर्कशीलता बनाए रहें. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाजी गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहेंगे. मेहनत के अनुरूप लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. अपरिचित लोगों से सावधान रहें. लापरवाही पर अंकुश रखें. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन से चलें. ठगों से दूरी बनाएं. सजगता से आगे बढ़ें. व्यर्थ चर्चा पर अंकुश लगाएं. बजट से चलेंगे. संकोच बना रहेगा. लापरवाही से बचें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यकुशलता व निरंतरता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. पेशेवर सक्रियता रखेंगे. तार्किक गतिविधियां बढ़ेंगी. करियर संबंधी विषय गति लेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में पेपरवर्क से समझौता न करें. अधिकारी की बात पर ध्यान दें. नियम अनुशासन अपनाएं. सक्रियता बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में न आएं. ठगी की आशंका है.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों का ध्यान रखें. संबंधों में मजबूती रहेगी. धैर्य से काम लेंगे. चर्चा में पहल करने से बचेंगे. मोह में न आएं. अपनों की भावनाओं का आदर रखेंगे. वादे वचन का पालन रखेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. मन की बात कहने में जल्दबाजी न करें. जिद से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बनाए रहेंगे. शारीरिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. संकेतों को अनदेखा न करें. मौसमी सावधानियां बरतें. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. श्रमशील रहें.

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शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

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