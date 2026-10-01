आज 1 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: स्वजनों से सुख बांटेंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे

विभिन्न परिस्थितियां पक्ष में बनी रहेंगी. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा की संभव है. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भेंट मुलाकात में रुचि रखेंगे. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में सफल होंगे. आस्था और विश्वास से सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाए रखेंगे. लाभ प्रभाव को बल मिलेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. पेशेवर संबंध संवरेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- तेजी बनी रहेगी. अनुशासन बढ़ाकर रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. करियर व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवार पर रहेगा. योजनाओं के संचालन में प्रभावी रहेंगे. पद प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. उन्नति की संभावना बनी रहेगी. विरोधी शांत रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. स्वजनों से सुख बांटेंगे. मन की बात कह पाएंगे. मित्रों के साथ सहज रहेंगे. मैत्री बल पाएगी. वचन निभाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती रहेगी. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ाएंगे. बड़प्पन से कार्य करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. असहजताएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. उत्साह से भरे रहेंगे.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. वादा पूरा करें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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