आज 1 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: लक्ष्य पर जोर रखें, परिजनों की सीख सलाह से कार्य करें

जोखिम उठाने से बचें. प्रबंधन पर ध्यान दें. कामकाजी व्यवस्था में नियमितता बनाए रखें. सहजता सामंजस्यता से काम लें. नीति नियमों पर जोर रखें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. आकस्मिक स्थिति बनी रहने की संभावना है. परिवार में शुभ कार्य बनेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. विभिन्न कार्यों धैर्य दिखाएं. कानून के उल्लंघन से बचें. आवश्यक कार्यों में स्मार्ट डिले की बनाए रख सकते हैं. व्यक्तिगत मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. प्रयास साधारण बनेंगे. व्यापार में सजगता रखें. अनुकूलन पर जोर देंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्त से सावधानी बनाए रहें.



धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष पर फोकस बढ़ाएं. लक्ष्य पर जोर रखें. कार्यगति सामान्य रहेगी. खर्च और बजट पर ध्यान दें. प्रबंधन की नीतियों की पालना रखें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं.

प्रेम मैत्री- अपने लोगों से संबंधित जरूरी सूचना मिल सकती है. जल्दबाजी में बात न रखें. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. परिजनों की सीख सलाह से कार्य करें. प्रियजनों से भेंट के अवसर भुनाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. सहनशीलता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक विषयों में नियंत्रण बढ़ाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें. खानपान संवारें. गोपनीयता पर जोर दें. संकेतों के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. योग व्यायाम की नियमितता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

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