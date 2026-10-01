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आज 1 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे, दाम्पत्य सुखमय रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 October 2026, Scorpio Horoscope Today: योजनाओं को लंबित रखने से बचें. उद्योग व्यापार में अवसर बने रहेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. सामर्थ्य में वृद्धि होगी.

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scorpio horoscope
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नेतृत्व के कार्यों में आगे रहेंगे. परिस्थितियांे पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. व्यापार प्रभावी बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. करीबी सहयोगी होंगे. प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर देंगे. साथी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. टीम भावना बढ़ेगी. साझीदारी बढ़ेगी. योजनाओं को लंबित रखने से बचें. उद्योग व्यापार में अवसर बने रहेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. सामर्थ्य में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- साझा व्यवस्था बनाने में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कामकाजियों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास गति लेंगे. करियर कारोबार बढ़त पाएगा. दीर्घकालिक मामलों में अच्छा करेंगे. उद्योग कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लगन से कार्य करेंगे. लापरवाही से बचेंगे.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों को मजबूती देंगे. प्रेम में संतुलन सामंजस्य पर जोर देंगे. सबको लेकर चलेंगे. सरप्राइज करेंगे. चर्चा में शामिल होंगे. वचन बनाए रखेंगे. आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे. दाम्पत्य सुखमय रहेगा. करीबी प्रभावित होंगे. मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामले गति लेंगे. परिजनों को समय देंगे.  

स्वास्थ्य मनोबल- सहज वातावरण बना रहेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. सेहत अच्छी रहेगी. सात्विकता बनाए रखें. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. खानपान सुधरेगा.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. जिम्मेदारी निभाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

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