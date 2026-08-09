scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 9 August 2026: वृष राशि वालों के करीबी मददगार रहेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 9 August 2026 (लव राशिफल): परिवार के संग वक्त बिताएंगे. निजी संबंधों में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. वातावरण में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: भाईचारा बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों में सुखद संवाद बढ़ेगा. सबको साथ बनाए रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों को आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी.

वृष: मन की बात को परिजनों से कह पाएंगे. रिश्तों में सम्मान बनाए रखेंगे. चर्चा में उत्साहित रहेंगे. अतिथियों का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढ़ेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे.

मिथुन: भावनात्मक चर्चा में उत्साह दिखाएंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Weekly Tarot Rashifal (10-16 Aug 2026)
सूर्य ग्रहण वाला हफ्ता! कर्क-सिंह सहित इन राशियों पर भारी नया सप्ताह
kal ka rashifal 9 august 2026
कुंभ राशि के शुभ कार्यों में वृद्धि होगी, आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन?
कर्क राशि वाले व्यवस्था बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल
कर्क राशि वाले व्यवस्था बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल
bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
सावन के दूसरे शनिवार पर किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे? देखें भाग्य चक्र

कर्क: निजी चर्चा में स्पष्टता पर बल दें. रिश्तों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. अवसर का इंतजार करें. विश्वस्तों की बातें अनदेखी करने से बचें. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. प्रियजनों से भेंट में सजग रहें.

Advertisement

सिंह: घर में सभी का सहयोग पाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. सकारात्मक वातावरण उत्साह बढ़ाएगा. भावनात्मक प्रयासों में संतुलन रखेंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भेंटवार्ताओं में सक्रियता रहेगी. रिश्ते संबंध संवरेंगे. वार्ता को आगे बढ़ाएंगे.

कन्या: परिवार के संग वक्त बिताएंगे. निजी संबंधों में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. वातावरण में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्तों में सहयोग मिलेगा. सभी का साथ विश्वास बढ़ाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. चर्चा में पहल बढ़ाएंगे.

तुला: मन की बात को सहजता से अपनों के सामने रख पाएंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रेम व विश्वास को बल मिलेगा. अवरोध दूर होंगे. मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. अपनों का हरसंभव ख्याल रखेंगे.

वृश्चिक: प्रेम चर्चाओं में उतावली न दिखाएं. अपनों से असहजता बढ़ सकती है. मतभेद उभरने की आशंका है. भावनात्मक रूप से मजबूत रहें. रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखें. करीबी प्रसन्न होंगे. संतुलन बढ़ाएं.

धनु: मन प्रसन्न रहेगा. सभी के प्रति समत्व की भावना रखेंगे. अपनों से उचित प्रस्ताव मिलेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. शुभता सौम्यता की भावना रहेगी. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएंगे. प्रेम व स्नेह बनाए रखेंगे.

Advertisement

मकर: करीबियों के लिए समय निकालें. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य दिखाएं. बाहरी के बहकावे में न आएं. अहंकार से दूर रहें. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रतिक्रिया में सहजता दिखाएं.

कुंभ: प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे. अन्य की भावनाओं की कद्र करेंगे. घर परिवार पर ध्यान देंगे. संबंधों में सुधार की कोशिश होगी. अपनों से तालमेल बढ़ाएं. करीबियों का भरोसा जीतें. मन की बात कहने में सूझबूझ दिखाएं. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे.

मीन: मेलजोल बढ़ाने की भावना रखेंगे. परिजनों की बात को अनदेखा न करें. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलीभांति समझेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. संबंध बेहतर बने रहेंगे. करीबियों से संवाद बढ़ाएंगे. आशंकाओं में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 9 August 2026 (करियर राशिफल): कर्क राशि वाले व्यवस्था बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 9 August 2026: वृष राशि वालों के करीबी मददगार रहेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 9 अगस्त 2026: कर्क राशि वाले व्यवस्था बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अगस्त 2026: आज 9 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह |
    चार हाईकोर्ट्स को मिले 30 नए जज, लंबित मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी |
    आज 9 अगस्त 2026 मीन राशिफल: लक्ष्यों को पूरा करेंगे, व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी |
    आज 9 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा, पैतृक व्यवसाय में गति आएगी |
    आज 9 अगस्त 2026 मकर राशिफल: खर्च पर अंकुश रखें, कार्य गति संतुलित बनाए रखें |
    आज 9 अगस्त 2026 धनु राशिफल: शुभ कार्यों को गति देंगे, व्यवसाय बढ़त पर बना रहेगा |
    आज 9 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: रिश्तों को गति मिलेगी, जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे
    Advertisement