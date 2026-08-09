Career Rashifal 9 August 2026 (करियर राशिफल): कर्क राशि वाले व्यवस्था बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: वाणिज्यिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा. सबसे सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवरों के भरोसे पर खरे उतरेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

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मेष: वाणिज्यिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा. सबसे सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवरों के भरोसे पर खरे उतरेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

वृष: व्यावसायिक प्रयासों में गति आएगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिभा बल पाएगी. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. पेशेवर ज्यादा सफल होंगे. व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे.

मिथुन: कामकाज में फोकस बना रहेगा. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. पेशेवर मामलों में धैर्य से काम लेंगे. कामकाजी चर्चाओं में समय देंगे. पेशेवर संतुलन बनाए रखेंगे.

कर्क: लेनदेन पर ध्यान बनाए रखें. योजनागत लक्ष्यों को पाने की कोशिश होगी. व्यापार में सजग रहेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाने का प्रयास रखेंगे. व्यवस्था बनाए रखें.

सिंह: कारोबारी श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. करियर व्यवसाय सकारात्मक रहेगा.

कन्या: शासकीय कार्य बनेंगे. विविध प्रयास उचित दिशा पाएंगे. पेशेवर मामले संवार पर रहेंगे. लाभ प्रभाव में बढ़त रहेगी. प्रशासनिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.

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तुला: विभिन्न कार्यों में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. उपलब्धियां हासिल करेंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

वृश्चिक: कामकाजी चुनौतियों में धैर्य न खोएं. लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ें. परिणाम साधारण बनेंगे. करियर कारोबार में निरंतरता रहेगी. तार्किकता पर जोर बढ़ाएं.

धनु: कामकाजी चर्चा में उत्साहित रहेंगे. साझीदारी को बल देंगे. योजना के अनुरूप मामले आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत सुधार पाएगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. करियर व्यापार में रुचि लेंगे.

मकर: सेवा व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी. कला कौशल और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कारोबारी स्थितियां चुनौती बढ़ाएंगी. चर्चा संवाद में सजगता बनाए रहें. समकक्षों का सहयोग मिलेगा.

कुंभ: करियर के मामले बेहतर बने रहेंगे. व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पैतृक व्यवसाय में गति आएगी. प्रबंधन पर जोर रखें. सकारात्मकता बनी रहेगी. व्यवस्था पर जोर होगा.

मीन: कामकाज में खरा उतरने का दबाव रहेगा. लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे. प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. व्यवस्था को बल दें.

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