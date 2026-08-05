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आज 5 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक हितों को साधेंगे, बचत पर जोर होगा

Aaj ka Mesh Rashifal 5 August 2026, Aries Horoscope Today: पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. परिजनों में संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे.

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aries horoscope
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सृजनात्मक कार्यों को गति देंगे. विभिन्न मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. कार्यव्यवसाय में तेजी आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक बने रहेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पर बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. समक़क्ष भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- रचनात्मक सोच से विविध प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों को साधेंगे. बचत पर जोर होगा. नवाचार के मामलों में रुचि रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. भव्यता को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- संबंध सुखद रहेंगे. पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. परिजनों में संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- सहज गति से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. संबंध बल पाएंगे. कला कौशल बल पाएंगे.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. बड़प्पन रखें.

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शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

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