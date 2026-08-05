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रिहाई के बाद बोले उदयनिधि स्टालिन- सभी महिलाएं मेरी मां-बहन जैसी, मेरे साथ आतंकी जैसा सुलूक हुआ

तृषा पर कथित डबल मीनिंग टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार किए गए DMK नेता उदयनिधि स्टालिन देर रात जमानत पर रिहा हो गए. बाहर आते ही उन्होंने TVK सरकार पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उनके साथ 'आतंकवादी जैसा' व्यवहार किया गया. साथ ही कहा कि उनका महिलाओं का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और तमिलनाडु की सभी महिलाएं उनकी मां-बहनों जैसी हैं.

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उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया (फाइल फोटो)
उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया (फाइल फोटो)

एक्ट्रेस तृषा पर कथित डबल मीनिंग कमेंट पर गिरफ्तार उदयनिधि स्टालिन देर रात छूट गए. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी TVK सरकार ने उनके साथ 'आतंकवादी जैसा' व्यवहार किया. साथ ही उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सभी महिलाएं उनकी मां और बहनों जैसी हैं.

विपक्ष के नेता और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार दोपहर गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद तमिलनाडु में पूरा दिन हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ.

रिहाई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टालिन ने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई मद्रास हाई कोर्ट के सामने तमिलनाडु सरकार के उस रुख के उलट थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है.

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उन्होंने कहा, 'कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था कि उन्हें मुझे गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है. हालांकि, पूछताछ के लिए ले जाने के बहाने, उन्होंने जनता के पैसे का इस्तेमाल करके लगभग 3,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया और मुझे सड़क मार्ग से चेन्नई से तंजावुर ले गए, जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूं.'

DMK नेता ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के दौरान उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सीधे तंजावुर ले जाने के बजाय पहले सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां जमानत पर रिहा किए जाने से पहले उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई.

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इस मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए स्टालिन ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह ज्यादा जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विवाद का इस्तेमाल कर रही है. 

आरोपों को खारिज करते हुए स्टालिन ने कहा कि न तो उनका इरादा महिलाओं का अपमान करने का था और न ही उन्होंने ऐसी कोई कोशिश. महिलाओं के प्रति अपने सम्मान पर जोर देते हुए स्टालिन ने कहा, 'मेरी पत्नी, बेटी और बहन है. तमिलनाडु की सभी महिलाएं मेरी मां और बहनों जैसी हैं. मैं इस झूठे मामले से डरूंगा नहीं.'

उन्होंने कुछ नेताओं की आलोचना पर निराशा भी जताई और कहा कि उन्होंने उनका पूरा भाषण सुने बिना ही उनकी टिप्पणी की निंदा की.

इससे पहले दिन में, तंजावुर में कावेरी मुद्दे पर DMK के विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई कथित 'डबल मीनिंग' टिप्पणी के मामले में उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया था. सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद उन्हें स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया गया.

यह मामला TVK नेताओं की शिकायतों के बाद दर्ज किया गया था. नेताओं का आरोप था कि स्टालिन की टिप्पणी अभिनेत्री तृषा की ओर इशारा करती थी और इससे एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंची. स्टालिन ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है.

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बता दें कि उदयनिधि तमिलनाडु के पूर्व सीएम MK स्टालिन के बेटे हैं. वहीं तृषा अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय की करीबी दोस्त हैं.

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