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आज 31 अगस्त 2026 वृष राशिफल: व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा, प्रदर्शन में आगे रहेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 31 August 2026, Taurus Horoscope Today: एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण पर जाएंगे. मित्र भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे.

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taurus horoscope
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करियर के प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. उत्साह से काम लेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. तेजी बनी रहेगी. साज संवार पर बना रहेगा. वाणिज्यिक स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्न्नति बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न कार्य बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाज में इच्छित परिणाम बनेंगे. लाभ में उछाल आएगा. सफलता प्र्रतिशत संवार पाएगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. विभिन्न परिणाम सकारात्मक बनेंगे. विविध अनुबंध पक्ष में बनेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

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प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधो में मिठास रहेगी. चर्चा में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण पर जाएंगे. मित्र भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. यथायोग्य दान दें.
 

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शुभ अंक : 2, 4 और 6

शुभ रंग : शक्कर के समान

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