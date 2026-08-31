आज 31 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा

सत्ता और प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. विविध प्रयासो में तेजी रहेगी. कार्य व्यापार लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार रहेगा. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. संवाद में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर अनुबंधों में साहस बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर होगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामले सुधार लेंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. श्रेष्ठ कार्योंको गति देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. साहसिक निर्णय ले सकेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. विभिन्न कार्य समय से पूरे करेंगे. शासकीय कार्योंमें तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. हितलाभ बढ़त पाएंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख बढे़गा. आसपास का वातावरण प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण होगा. सबसे मिलकर चलेंगे. भावनात्मकता में वृद्धि होगी. चर्चाएं सफल होंगी. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मित्रता संबंध अनुकूल बने रहेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका सहयोग मिलेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी.



आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. परस्पर सहयोग बढाएं.



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शुभ अंक : 2, 4 और 5

शुभ रंग : मूनलाइट

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