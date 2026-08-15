आज 15 अगस्त 2026 वृष राशिफल: जोखिम लेने का भाव रहेगा, उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे

कामकाज में अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. आत्मनियंत्रण व नियम पालन बनाए रखेंगे. मनोरंजक कार्याें में सक्रियता बढ़ेगी. मित्रों संग भेंट संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. विनय विवेक से काम लेंगे. सक्रियता व साहस से जरूरी कार्य साधेंगे. आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरण बनाए रखेंगे. मित्रों के सहयोग से उचित गति पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कला कौशल को संवारेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी सफलता का प्रतिशत बढ़त पाएगा. विविध परिणाम साधेंगे. पेशेवर साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्याें को गति देंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न कार्याें से उत्साह से कार्य करेंगे. आपस में विश्वास बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा. स्पर्धा बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी में शामिल हेांगे. स्वजनों के साथ भ्रमण के मौके बढ़ेंगे. आसपास का माहौल सुखमय बनाए रखेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी पर जोर रखेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. शैली बेहतर बनाए रखेंगे. निजी विषयों में रुचि रहेगी. सजगता बढे़गी.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. स्पष्ट रहें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : श्वेत

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