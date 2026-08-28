Arthik Rashifal 28 अगस्त 2026: कुंभ रशि वाले बजट की अनदेखी ना करें , जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: वित्तीय हितों को साधने में सफल होंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी.कारोबार में इच्छित परिणाम मिलेंगे, व्यवसाय में उछाल बना रहेगा . लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी.

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वृष: लाभवृद्धि का प्रयास रहेगा और सफलता के अवसर बनेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होने से योजनागत लाभ बड़े बनेंगे, जिससे पद, प्रभाव और सम्मान का स्तर संवरेगा.

मिथुन: वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बनेगा. लाभ प्रतिशत में उछाल आएगा.साख बढ़त पर रहेगी, इच्छित सफलता और अवसरों का लाभ मिलेगा . बचत में सुधार आएगा.

कर्क: आर्थिक कार्यों में जल्दबाजी न करें.लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. बचत पर पूरा फोकस रखें.विविध विषयों में खर्च पर नियंत्रण रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ें. बजट बनाकर चलें.

सिंह: आर्थिक कार्य संवरेंगे. भूमि-भवन आदि स्थाई संपत्ति के कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी.आकर्षक प्रस्ताव मिलने के साथ-साथ सहकारिता में बेहतर स्थिति रहेगी . पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कन्या: स्मार्ट वर्किंग की नीति अपनाएं . आर्थिक खर्च व निवेश पर विशेष ध्यान दें.इस दौरान आपका बजट बढ़ सकता है, इसलिए उधार के लेन-देन से बचें. व्यावसायिक तथ्यों पर जोर रखें.

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तुला: वाणिज्यिक उपलब्धियों को हासिल करने के प्रयास तेज होंगे.बचत व आय पर फोकस रहेगा, आप बैंकिंग कार्यों से जुड़ेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाते हुए लाभ की स्थिति मजबूत करेंगे.

वृश्चिक: आप जरूरी खरीदी कर सकते हैं जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.वरिष्ठों की सलाह और नियम-कानून का पालन करते हुए भवन व वाहन की खरीदी में रुचि बढ़ाएंगे.

धनु: वित्तीय कार्यों में विस्तार होगा. तेजी बनाए रखने के प्रयास सफल होंगे.सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति मिलने से लाभ का प्रतिशत बढ़त पाएगा . कार्य समय पर पूरे होंगे.

मकर: आर्थिक वृद्धि के प्रयास कारगार साबित होंगे. आप अपने वित्त प्रबंधन को संवारेंगे.लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा, परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान बढ़ेगा . बैंकिंग कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

कुंभ: वित्तीय मामले अनुकूल बनेंगे . कार्ययोजनाएं समय पर पूरी करने की कोशिशें सफल होंगी.आपकी आर्थिकी मजबूत होगी, सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. आप अपने लक्ष्यों को साधने में कामयाब होंगे.

मीन: वित्तीय मामलों में पहल करने से बचें. अपने वचन व जिम्मेदारियों को निभाएं.उधार के लेन-देन से बचना होगा और जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालना होगा, साथ ही बजट की अनदेखी न करते हुए धन के अपव्यय से बचना चाहिए.

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