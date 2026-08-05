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पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर वायरल हो रहा वीडियो निकला भ्रामक, दर्ज हुई FIR

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के परिणाम और चयन प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है. बोर्ड ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. 

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भ्रामक निकला यूपी कांस्टेबल भर्ती का वीडियो.
भ्रामक निकला यूपी कांस्टेबल भर्ती का वीडियो.

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परिणाम में घोटाले के दावे को भ्रामक बताते हुए यूट्यूब चैनल पर एफआईआर दर्ज कराई है. कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट और चयन प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भर्ती बोर्ड के मुताबिक, मोहित सर गुरुकुल नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट और चयन प्रक्रिया में घोटाले के दावे किए गए. बोर्ड का कहना है कि वीडियो में किए गए आरोप पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन और बिना किसी प्रमाण के हैं जिससे उम्मीदवारों के बीच भ्रम और अविश्वास फैलाने की कोशिश की गई. 

FIR दर्ज

इस मामले में बोर्ड के निरीक्षक उपेंद्र सिंह की तहरीर पर हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो के जरिए फैलाई अफवाहों की जांच की जी रही है. 

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बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को बताया पारदर्शी

बता दें कि भर्ती बोर्ड के मुतबिक, यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाती है. बोर्ड ने कहा कि परीक्षा और परिणाम से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी की जाती है. अभ्यर्थियों को किसी भी वायरल वीडियो, पोस्ट और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. 

होगी सख्त कार्रवाई 

बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर झूठी, मनगढ़ंत या भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से करें और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों से सावधान रहें. 

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