पति को छोड़ प्रेमी संग पहुंची दमन, फिर ट्रॉली बैग में मिली उसी की लाश; बिहार की छोटी कुमारी की दर्दनाक कहानी

जिस युवक के साथ उसने नई जिंदगी के सपने देखे, उसी पर जिंदगी छीन लिया. बिहार के नवादा जिले की रहने वाली एक विवाहिता ने करीब दो साल पहले पति का घर छोड़कर प्रेमी का हाथ थामा था. परिवार और समाज की परवाह किए बिना दोनों दूसरे राज्य में जाकर साथ रहने लगे. लेकिन जिस रिश्ते को उसने नई शुरुआत समझा था, उसका अंत इतना दर्दनाक होगा, शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा.

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दमन में एक ट्रॉली बैग से महिला का शव मिलने के बाद जब पुलिस ने पहचान की, तो पता चला कि वह बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के सिऊर गांव की रहने वाली छोटी कुमारी है. शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि उसकी हत्या उसी युवक ने की, जिसके साथ वह पिछले दो वर्षों से रह रही थी. वारदात के बाद आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस और परिजनों के मुताबिक छोटी कुमारी की पहले शादी हो चुकी थी. वह अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन इसी दौरान गांव के रहने वाले ऋषभ कुमार से उसकी नजदीकियां बढ़ीं. दोनों के बीच प्रेम संबंध इतना गहरा हो गया कि करीब दो साल पहले छोटी ने अपने पति का घर छोड़ दिया और ऋषभ के साथ चली गई. उस समय इस घटना ने पूरे गांव में चर्चा बटोरी थी. परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो रोह थाने में अपहरण और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इसके बाद भी छोटी वापस घर नहीं लौटी.

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दमन में किराये के मकान में साथ रहने लगे

घर छोड़ने के बाद दोनों दमन चले गए. वहां उन्होंने किराये का मकान लिया और पति-पत्नी की तरह रहने लगे. परिजनों को उम्मीद थी कि समय के साथ हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन पिछले दिनों आई एक खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया. दमन पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रॉली बैग में महिला का शव पड़ा है. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शव की पहचान छोटी कुमारी के रूप में हुई. पहचान होते ही दमन पुलिस ने इसकी सूचना नवादा के रोह थाना पुलिस को दी. परिजनों का आरोप है कि किसी बात को लेकर छोटी और ऋषभ के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद ऋषभ ने उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने की नीयत से ट्रॉली बैग में बंद कर दिया. हालांकि पुलिस ने अभी हत्या की वजह का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वारदात किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या था.

स्थानीय लोगों ने संदिग्ध हालत में पड़े ट्रॉली बैग की सूचना पुलिस को दी थी. जब बैग खोला गया तो उसके अंदर महिला का शव मिला. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में पुलिस का शक सीधे ऋषभ कुमार पर गया, क्योंकि घटना के बाद से वह लापता बताया जा रहा है. दमन पुलिस ने घटना की सूचना बिहार के नवादा जिले की रोह थाना पुलिस को दी. इसके बाद गांव के चौकीदार के माध्यम से मृतका के परिवार को जानकारी दी गई. बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजन तत्काल दमन के लिए रवाना हो गए, जहां शव की पहचान, पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी.

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दो साल पहले दर्ज हुई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

छोटी के घर छोड़कर जाने के बाद परिजनों ने रोह थाने में अपहरण और गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. उस समय परिवार को उम्मीद थी कि वह किसी दिन वापस लौट आएगी, लेकिन दो साल बाद उसकी मौत की खबर आई. गांव के लोगों का कहना है कि छोटी के प्रेम संबंध को लेकर पहले भी काफी चर्चा होती थी. हालांकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह रिश्ता इतनी दर्दनाक घटना में बदल जाएगा. दमन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. मुख्य आरोपी माने जा रहे ऋषभ कुमार की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के पीछे की असली वजह पूरी तरह सामने आ सकेगी. जांच अधिकारी मोबाइल कॉल डिटेल, दोनों के संपर्क और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रहे हैं.

हत्या की वजह अब भी रहस्य

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया. पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. यह भी देखा जा रहा है कि घटना के समय दोनों के साथ कोई और व्यक्ति मौजूद था या नहीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद कई अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद है. जिस बेटी के बारे में परिवार दो साल से कोई खबर नहीं जानता था, उसकी मौत की सूचना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. अब परिजनों की मांग है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच दमन पुलिस कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि छोटी कुमारी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और उसके पीछे की असली कहानी क्या थी.

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