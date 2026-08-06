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Navpancham Rajyog 2026: 7 अगस्त को बनेगा सूर्य-शनि का अति-शुभ नवपंचम योग', इन 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल, मिलेगा जबरदस्त धन-लाभ!

Navpancham Rajyog 2026: पिता-पुत्र होने के बावजूद सूर्य और शनि को एक-दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन 7 अगस्त को जब ये दोनों ग्रह 120 डिग्री के कोण पर आएंगे. जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा.

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सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं. जबकि शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य के कारक माने जाते हैं. (Photo: ITG)
सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं. जबकि शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य के कारक माने जाते हैं. (Photo: ITG)

Navpancham Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनके बीच बनने वाले कोणों का विशेष महत्व होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को सूर्य और शनि देव एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण (Angle) पर स्थित होने जा रहे हैं. ग्रहों के इस विशेष त्रि-एकादश या नवपंचम योग का निर्माण ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत फलदायी और भाग्योदयकारी माना गया है.

आमतौर पर सूर्य और शनि के बीच पिता-पुत्र का संबंध होने के बावजूद शत्रुता का भाव माना जाता है, लेकिन जब ये दोनों ग्रह 120 डिग्री के नवपंचम कोण में आते हैं, तो इनका नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है और यह योग अपार सफलता, पद-प्रतिष्ठा और धन-धान्य की वर्षा करता है. आइए जानते हैं कि 7 अगस्त से बनने वाले इस नवपंचम योग से किन 4 राशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है:

मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम योग आपके करियर और सामाजिक जीवन में नए आयाम जोड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने या मनचाही जगह ट्रांसफर होने के प्रबल योग हैं. उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. अगर आपका कोई सरकारी काम या कागजी कार्रवाई काफी समय से रुकी हुई थी, तो वह अब तेजी से पूरी होगी. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत होगी.

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सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. शनि के साथ सूर्य का यह नवपंचम संबंध आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. कारोबार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे भविष्य में भारी आर्थिक मुनाफा होगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या पैतृक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आपकी बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातकों के लिए यह योग आय और भाग्य के नए द्वार खोलने का काम करेगा. आपकी आमदनी के एक से अधिक साधन बन सकते हैं, जिससे आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर होगी. यदि आप शेयर बाजार, जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है. घर में चल रहे मतभेद खत्म होंगे और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनेंगे.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य-शनि का यह नवपंचम योग आपकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम में वृद्धि कराएगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से बड़े पैकेज का ऑफर मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. काम या शिक्षा के सिलसिले में विदेश जाने के प्रयास सफल हो सकते हैं.

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नवपंचम योग का पूर्ण शुभ फल पाने के उपाय

- रोजाना सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ऊं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें.

- शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

- किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल का दान करें.

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