गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला का नहीं होगा तलाक, TRP के लिए किया प्लान? एक्ट्रेस का आया रिएक्शन

एक्टर आकांक्षा चमोला की पर्सनल लाइफ तब सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने लॉक अप सीजन 2 में अपने अलग रह रहे पति गौरव खन्ना से तलाक लेने के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया. हालांकि, उनके खुलासे के तुरंत बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उन्होंने TRP के लिए तलाक की घोषणा की थी. शो से बाहर निकलने के बाद एक्टर ने अब इन दावों पर जवाब दिया है.

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लॉक अप से निकाले जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए आकांक्षा से उन दावों के बारे में पूछा गया कि उन्होंने TRP के लिए नेटफ्लिक्स शो पर गौरव से तलाक की घोषणा की थी. इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर TRP के लिए तलाक ले रही है कि मैं अपने पति से तलाक ले रही हूं और जिनको यह लग रहा है उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती. प्लीज मेरे घर पर आए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए. अब भी मैं जब बाहर निकलूं हम यही सारी चीजें सॉर्ट कर रहे हैं.'

तलाक पर क्या बोलीं आकांक्षा?

एक्ट्रेस ने कहा, 'लॉक अप में जाने से पहले भी हमारी लीगल टीम इस बार में बात कर रही थी. बस हमें पेपर्स पर साइन करने हैं, लेकिन यह प्रोसेस हो चुका है. यह टीआरपी के लिए हम नहीं कर रहे हैं. जैसे कि हम जब शादी भी कर रहे थे तब भी लोगों को लगा था हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है. सिर्फ इसलिए कि हम एक्टर हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं बस पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं.'

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पहले ही एपिसोड में किया धमाका

दरअसल, लॉक अप के प्रीमियर पर आकांक्षा ने अपना एक सीक्रेट बताया था. जिससे सोशल मीडिया पर शॉकवेव्स फैल गईं. उन्होंने कहा, 'गौरव और मैं डिवोर्स ले रहे हैं. हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं, और यह बात पब्लिक नहीं हुई है. मेरे और गौरव के बीच चीजें खराब नहीं हैं. हम अभी भी एक-दूसरे से बात करते हैं. हमें नहीं लगता कि हम पार्टनर के तौर पर कम्पैटिबल हैं, क्योंकि हम दोनों का भविष्य बहुत अलग है और, बदकिस्मती से यह एक-दूसरे के साथ नहीं है.'

बाद में, शो में, आकांक्षा ने यह भी बताया कि उनके डिवोर्स का एक कारण यह भी है कि गौरव बच्चे चाहते हैं, जबकि वह बच्चे नही चाहतीं.

आकांक्षा और गौरव की शादी

आकांक्षा और गौरव ने कुछ समय डेटिंग करने के बाद 2016 में शादी कर ली. कहा जाता है कि वे एक ऑडिशन के दौरान मिले और प्यार हो गया. इस कपल ने 24 नवंबर 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन के शानदार वेडिंग सेलिब्रेशन में शादी की.

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