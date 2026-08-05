Surya Gochar 2026:17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में गोचर, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Sun Transit in Leo 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य देव बहुत जल्द अपनी स्थिति में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं. 17 अगस्त 2026 को सुबह 7 बजकर 58 मिनट पर सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, 17 सितंबर तक यहीं विराजमान रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा, मान-सम्मान, प्रशासनिक सेवा, उच्च पद और पिता का कारक माना जाता है. जब सूर्य अपनी ही राशि यानी सिंह में आते हैं, तो उनका प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाता है. इस गोचर का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा, लेकिन चार ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए यह एक महीने का समय किसी वरदान से कम नहीं होगा. आइए जानते हैं कि किन राशियों को मिलेगा इसका बंपर लाभ.

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1. सिंह राशि (Leo)

सूर्य का यह गोचर आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में होने जा रहा है. ऐसे में आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण और गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. लंबे समय से अटके हुए सरकारी या निजी कार्य अब तेजी से पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन की सौगात मिल सकती है. व्यापारिक दृष्टि से भी नए रास्ते खुलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. समाज में आपका मान-प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा.

2. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन आय और लाभ के मोर्चे पर बेहद शानदार साबित हो सकता है. धन लाभ के नए द्वार खुलेंगे.यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है.नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी बड़े और अहम प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से करियर को नई ऊंचाई और दिशा मिल सकती है. प्रभावशाली लोगों से संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

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3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर करियर और कारोबार में तरक्की के नए द्वार खोलेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन की पूरी सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा से प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर के योग बन सकते हैं.व्यापारी वर्ग यदि अपने बिजनेस के विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. प्रशासनिक मामलों और सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं.

4. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य और आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि कराने वाला रहेगा. जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. करियर और व्यापार में नए आयाम स्थापित करने के कई बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे. निवेश से तगड़ा मुनाफा होने के योग हैं. पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति व उल्लास का माहौल बना रहेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भी यह अवधि खासी फलदायी साबित होगी.

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