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Viral Jokes: दो भाईयों ने लिखा पापा का अलग-अलग नाम, वजह जान छूटेगी हंसी !

अगर दिन थोड़ा बोरिंग या तनावभरा रहा हो, तो कुछ अच्छे जोक्स आपका मूड बदल सकते हैं. खुलकर हंसने से दिमाग तरोताजा रहता है और दिन भी खुशहाल लगता है. आज हम लेकर आए हैं मजेदार वायरल चुटकुले.

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>चीकू और टीकू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे.
अध्यापिका- तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग-अलग क्यों लिखा?
चीकू- मैडम फिर आप कहोगे कि नकल मारी है, इसीलिए!

 

>टीचर- 15 फलों के नाम बताओ.
टिल्लू - आम, केला, अमरूद.
टीचर - शाबाश, 12 और फलों के नाम बताओ.
टिल्लू- एक दर्जन केले...!!

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>मरीज- मुझे अपनी आंखों के सामने धब्बे से दिखाई देते हैं.
डॉक्टर- क्या नए चश्मे से कोई फायदा नहीं हुआ ?
मरीज- हां हुआ है, अब वो धब्बे ज्यादा साफ दिखाई देते हैं !

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>कोच अपने छात्र से - मैं बैडमिंटन के बारे में सबकुछ जानता हूं
छात्र- सब कुछ...?
कोच- हां... विश्वास नहीं हो तो कुछ भी पूछ सकते हो
छात्र- कुछ भी...?
कोच- हां...
छात्र - बैडमिंटन नेट में कितने छेद होते हैं...?
कोच बेहोश...!!

 

>शिक्षक- A B C सुनाओ…
मंटू- A B C
शिक्षक- और सुनाओ..
मंटू- और सब बढ़िया, आप सुनाओ!!

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>टप्पू अपनी बीमार दादी को मोहल्ले के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया...
डॉक्टर- मुंह खोलो दादी...
दादी- तुम्हारी बीवी रोज शाम को तुम्हारे पड़ोसी से मिलती है...!
बस इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना...!!!
सह नहीं पाओगे !

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)
 

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