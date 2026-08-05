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राम, लक्ष्मण, अब दशरथ... 'रामायण' फेम अरुण गोविल के कई अवतार, विष्णु बनकर भी लूटी वाहवाही

अरुण गोविल डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में राजा दशरथ का रोल निभाएंगे. उन्होंने पहले स्क्रीन पर राम, लक्ष्मण और विष्णु जैसे कई किरदार निभाए हैं. फैंस को अरुण को दशरथ के रोल में स्वीकारने में समय लगा.

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Arun govil (Photo: Social Media)
Arun govil (Photo: Social Media)

टीवी के सबसे चहेते राम के किरदारों में टॉप पर अरुण गोविल का नाम शामिल है. 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण में अरुण ने राम का किरदार निभाया था. इस रोल में उनकी सौम्यता और संजीगदी भरी एक्टिंग ने ऐसा कमाल किया कि दशकों बाद भी वो राम के अवतार में पूजे जाते हैं. लेकिन अरुण की ये इमेज अब चेंज होने वाली है. इस साल आने वाली फिल्म रामायण में वो राम नहीं राजा दशरथ के रोल में दिखेंगे. 

लक्ष्मण भी बने हैं अरुण
कम लोग जानते होंगे कि कभी राम और कभी दशरथ के रोल में नजर आए अरुण स्क्रीन पर लक्ष्मण का रोल भी निभा चुके हैं. वो 1997 में आई फिल्म लव कुश में लक्ष्मण बने थे. रामायण यूनिवर्स के इस महाकाव्य से जुड़े अहम किरदारों को निभाकर अरुण ने हिस्ट्री क्रिएट की है. मूवी लव कुश में अरुण के अलावा जीतेंद्र, दया प्रदा, दारा सिंह अहम रोल में थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी. इस मूवी में जीतेंद्र ने राम और जया ने माता सीता का रोल प्ले किया था.

रामानंद सागर के शो रामायण के अलावा अरुण ने टीवी शो जय वीर हनुमान में भी राम का किरदार निभाया था. एक्टर पर्दे पर विष्णु और उनके अवतार वेंकटेश्वर के रोल में भी नजर आए हैं. अरुण ने कई साउथ फिल्में जैसे Edu Kondalaswamy, गोविंदा गोविंदा, शनिव्रत महिमा, ग्रेट रॉबरी में वेंकटेश्वर स्वामी का रोल प्ले किया है. एक फिल्म में वो इंद्र और शिव भी बने हैं.

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राम की इमेज नहीं तोड़ पाए अरुण
माइथोलॉजिक मूवीज में भले ही अरुण ने कई किरदार निभाकर खुद को स्टीरियोटाइप होने से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. लेकिन आज भी उनकी राम की छवि जनता के दिल से नहीं उतरी है. अरुण को बाकी किरदारों के अलावा राम के रोल से ही फेम और शोहरत मिली. अब नितेश तिवारी की रामायण में वो राम के पिता दशरथ के रोल में दिखने वाले हैं. जब इस किरदार के लिए उनकी कास्टिंग हुई तो फैंस ने निराशा जाहिर की थी. 

अपने चहेते राम को फैंस ने दशरथ के रोल में स्वीकारने में समय लिया. फिल्म के ट्रेलर में अरुण की झलक ने फैंस का दिल जीता है. रणबीर को राम के रोल में भले ही ट्रोलिंग मिल रही है. लेकिन अरुण को दशरथ के किरदार में ऑडियंस का प्यार मिल रहा है. उनका कहना है अरुण रामायण के हर किरदार में अपीलिंग लगते हैं.

ये फिल्म इसी साल दीवाली के मौके पर दस्तक देगी. इसमें रणबीर राम और साई पल्लवी सीता के रोल में नजर आएंगी. हनुमान का रोल सनी देओल प्ले कर रहे हैं. लक्ष्मण का किरदार टीवी एक्टर रवि दुबे निभा रहे हैं. नितेश ने ये फिल्म ग्लोबल ऑडियंस के लिए तैयार की है. इसके वीएफक्स पर मोटी रकम खर्च हुई है. देखना होगा 4000 करोड़ में बनी ये फिल्म क्या धमाल मचाती है.

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