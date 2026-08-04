scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिर्फ 8 फुट जगह में बना महादेव का 125 फीट ऊंचा मंदिर, तीसरी आंख में जड़ा है हीरा

करनाल में श्री सनातन धर्म प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण 1975-76 में हुआ था. इसकी सबसे खास बात यह है कि 125 फीट ऊंचा यह मंदिर सिर्फ 8 फुट जगह के दायरे में बना हुआ है. भगवान शिव का यह मंदिर अपनी अलग अहमियत रखता है. यहां भगवान भोलेनाथ की अष्टधातु की मूर्ति में तीसरी आंख में हीरा जड़ा हुआ है.

Advertisement
X
भगवान शंकर की जो मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है वो अष्ट धातु की बनी हुई. (Photo: ITG)
भगवान शंकर की जो मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है वो अष्ट धातु की बनी हुई. (Photo: ITG)

भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास चल रहा है. देश के हर कोने में स्थित भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिख रही है. हरियाणा के करनाल में श्री सनातन धर्म प्राचीन शिव मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. इसे उत्तर भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में गिना जाता है. भगवान शिव के इस मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए सावन में दूर-दूर से भक्त पहुंच रहे हैं.

इस मंदिर का निर्माण 1975-76 में हुआ था. इसकी सबसे खास बात यह है कि 125 फीट ऊंचा यह मंदिर सिर्फ 8 फुट जगह के दायरे में बना हुआ है. भगवान शिव का यह मंदिर अपनी अलग अहमियत रखता है. यहां भगवान भोलेनाथ की अष्टधातु की मूर्ति में तीसरी आंख में हीरा जड़ा हुआ है. तंग गलियों में बने इस मंदिर की चौड़ाई भले ही कम हो, लेकिन इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है और पूरा शहर इस मंदिर से नजर आता है. 9 मंजिला इस मंदिर की हर मंजिल पर भगवान की मूर्ति स्थापित है.

करनाल के सर्राफा बाजार स्थित श्री सतनाम धर्म प्रचीन शिव मंदिर में इन दिनों लोग सुबह 5 बजे ही भगवान शिव को जल अर्पित करने के मंदिर पहुंच जाते हैं. शिवरात्रि और सावन में इस मंदिर में काफी भीड़ होती है. मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में 40 दिन अगर कोई लगातार आकार माथा टेकता है और अपनी मनोकामना भगवान शंकर को बताता है तो वो जरूर पूरी हो जाती है. बस सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

मोदी-याेगी कह फोटो लगी कांवड़ लेकर निकले शिवभक्तों की खूब चर्चा हो रही है (Photo ITG)
मोदी-योगी वाली कांवड़, मुस्लिम कांवड़िया भी बना शिवभक्तों का साथी
How to make mini ghewar
बाजार से क्यों लेना, 4 चम्मच देसी से बनाएं रबड़ी वाले मिनी घेवर
jupiter pushya nakshatra
पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर, चमकेगी इन राशियों की किस्मत!
nusrat Jahan performed pooja
मांग में सिंदूर-माथे पर लिखा महाकाल, शिव भक्ति में डूबीं नुसरत जहां, पीछे पड़े ट्रोल्स
hindu dharam kalyug
क्या सच में आएगी महाप्रलय? नंदी की ये मूर्ति है कलयुग के अंत का संकेत
Advertisement

भगवान शंकर की जो मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है वो अष्ट धातु की बनी हुई. अष्टधातु का हिन्दू धर्म में बड़ा महत्व बताया गया है और यह बहुत पवित्र मानी जाती है. यहां भगवान भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल और डमरू के साथ विराजमान हैं. मंदिर में एक शिवलिंग भी है, जहां भक्तजन जल और दूध चढ़ाने पहुंचते हैं.

भगवान शंकर की तीसरी आंख में जड़ा है हीरा
इस मंदिर में स्थापित भगवान शंकर की प्रतिमा की तीसरी आंख में हीरा जड़ा हुआ है. ऐसा बताया जाता है कि यह हीरा सांसद रहे अरविंद शर्मा ने लगवाया था. यहां लोग दूर-दूर से आते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

रिपोर्ट: कमलदीप

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    गुजराती अमीर कैसे? सैलरी पर भरोसा नहीं... कार लेने से पहले खरीद लेते जमीन! |
    नोएडा एयरपोर्ट पर 799 रुपये के लड्डू में मिली फफूंदी, यात्री ने मांगा रिफंड और... |
    बिकिनी में उर्फी जावेद का बोल्ड अवतार, Beach पर बिखेरा जलवा, फैंस बोले- Ufff... |
    भारत के कई शहरों में है जामा मस्जिद... आखिर ये हर जगह क्यों बनाई गई थी |
    इलाज कराने अस्पताल पहुंची महिला... तभी भरभराकर गिर पड़ा छज्जा, CCTV में कैद हुआ हादसा |
    Hans Mahapurush Rajyog: सोई हुई किस्मत जगाएगा देवगुरु बृहस्पति का यह दुर्लभ योग! 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन |
    दूर नहीं हो रही परिसीमन बिल पर अड़चन, मोदी सरकार के सामने हैं ये दो ऑप्शन |
    PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली नाबालिग को बड़ी राहत, शिकायतकर्ता ने वापस ली FIR |
    WhatsApp ने भारत में शुरू किया उम्र पूछना, क्या बतानी पड़ेगी असली डेट ऑफ बर्थ? |
    आगरा: बिना शादी प्रेग्ननेंट हुई बेटी, पिता ने चंबल नदी में डुबोकर मार डाला, फिर लाश के पैर छूकर मांगी 'माफी'!
    Advertisement