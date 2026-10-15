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Fengshui Tips: लाफिंग बुद्धा को मेन गेट पर रखना चाहिए या लिविंग रूम में? जानें सही जगह और दिशा

Laughing Buddha Fengshui: घर में लाफिंग बुद्धा रखते समय सही जगह और दिशा का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है. आइए जानते हैं कि फेंगशुई के अनुसार इसे कहां रखना शुभ माना जाता है और किन जगहों पर रखने से बचना चाहिए.

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Laughing Buddha Fengshui Tips: घर में रखने की सही दिशा और जगह जानें (Photo: ITG)
Laughing Buddha Fengshui Tips: घर में रखने की सही दिशा और जगह जानें (Photo: ITG)

Laughing Buddha Fengshui Tips: फेंगशुई में कई चीजों को सुख-समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. लाफिंग बुद्धा भी इनमें से एक है. आजकल कई लोग घर की सजावट के लिए इसे रखते हैं. मान्यता है कि इसे सही जगह पर रखने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है. हालांकि, कई लोग अनजाने में इसे घर में कहीं भी रख देते हैं, जबकि फेंगशुई में इसकी सही जगह का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है. 

ऐसे में अगर आप भी घर में लाफिंग बुद्धा रखने की सोच रहे हैं, तो इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम जान लेना बेहतर होगा. आइए जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को घर में किस दिशा और जगह पर रखना शुभ माना जाता है. साथ ही जानिए किन स्थानों पर इसे रखने से बचना चाहिए.

लाफिंग बुद्धा रखने की सही जगह

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फेंगशुई के अनुसार, लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य दरवाजे के पास अंदर की ओर रखना शुभ माना जाता है. इसे ऐसी जगह रखें, जहां आने-जाने वाले लोगों की नजर आसानी से पड़े. ध्यान रखें कि इसका चेहरा घर के अंदर की तरफ हो. मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है. इसे सीधे फर्श पर रखने के बजाय किसी साफ टेबल या शेल्फ पर रखें. इसके आसपास सफाई का ध्यान रखें. इसके अलावा इसे ऐसी जगह न रखें, जहां बेकार का सामान रखा हो.

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इन जगहों पर रखने से बचें

लाफिंग बुद्धा को सही जगह पर रखना जरूरी माना जाता है. फेंगशुई के अनुसार, इसे बेडरूम, किचन और बाथरूम के पास रखने से बचना चाहिए. इसे ऐसी जगह भी न रखें, जहां गंदगी हो या सामान बिखरा रहता हो. इसके लिए आप घर का लिविंग रूम या मुख्य दरवाजे के पास की साफ जगह चुन सकते हैं. 

लाफिंग बुद्धा खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

बाजार में लाफिंग बुद्धा की कई तरह की मूर्तियां मिलती हैं. कुछ मूर्तियों में उनके हाथ में पैसों की थैली होती है, तो कुछ में उनके आसपास बच्चे दिखाई देते हैं. वहीं, कुछ मूर्तियों में लाफिंग बुद्धा दोनों हाथ ऊपर उठाए नजर आते हैं. फेंगशुई में इन सभी रूपों का अलग-अलग महत्व माना जाता है.

इसलिए लाफिंग बुद्धा खरीदने से पहले उसके रूप और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में जान लें. इसके बाद घर में ऐसी जगह रखें, जहां इसे आसानी से रखा जा सके और सफाई भी की जा सके. मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

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