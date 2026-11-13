आज 13 नवंबर 2026 वृष राशिफल: व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण रखें, बजट पर ध्यान दें

सेहत के प्रति स्पष्टता बनाए रखें. मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें. खानपान पर ध्यान दें. सावधानी बढ़ाए रखें. शरीर का तापमान संतुलित रखें. व्यक्तिगत कार्योंं में सजगता बढ़ाएं. सूझबूझ से कार्ययोजनाएं साधें. पेशेवरों संबंध सामान्य बनाए रखेंगे. व्यवस्था के नियमों के उल्लंघन से बचें. विनय विवेक से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें. अपरिचित लोगों से भेंट में सजग रहें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज औसत रहेगा. स्थितियां मिश्रित रहेंगी. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. करियर कारोबार में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक सावधानी बढ़ाएं. भेंट में गंभीरता बनाए रखें. बचत पर फोकस बढ़ाएं. विविध विषयों में पहल से बचें. व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण रखें. बजट पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सहज संवाद बनाए रहें. बडों से सीख सलाह पर ध्यान दें. घर का वातावरण सामान्य रहेगा. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बढ़ाएं. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें. बहकावे से बचें. उत्साह में कमी न लाएं.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिश्री का भोग लगाएं. कमजोर की मदद करें.

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शुभ अंक : 4, 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर

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