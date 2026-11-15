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Kapoor Ke Upay: सिर्फ 5 रुपये का कपूर बदल सकता है आपकी किस्मत! राहु-केतु का असर भी होगा कम

Kapoor Ke Upay: अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप वास्तु शास्त्र में बताए गए कपूर के कुछ उपाय अपना सकते हैं. मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है.

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घर में बरकत चाहिए तो कपूर के ये उपाय करें! (Photo : ITG)
घर में बरकत चाहिए तो कपूर के ये उपाय करें! (Photo : ITG)

Kapoor Ke Upay: हिंदू धर्म में कपूर को पूजा-पाठ का अहम हिस्सा माना जाता है. मंदिरों से लेकर घरों तक, आरती के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है. वास्तु शास्त्र में भी कपूर का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इससे जुड़े उपाय अपनाने से जीवन की कई परेशानियां कम हो सकती हैं. साथ ही, घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है.

वास्तु के अनुसार, सही तरीके से कपूर जलाने से घर के वास्तु दोषों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है. आइए जानते हैं कपूर के पांच आसान उपाय, जिन्हें अपनाकर आप घर में सुख-शांति और खुशहाली बनाए रख सकते हैं.

1. राहु-केतु की परेशानियों के लिए जलाएं कपूर

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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से जीवन में अचानक परेशानियां और कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं. इनसे राहत पाने के लिए शनिवार की शाम या रात को कपूर का एक टुकड़ा देसी घी में डुबोकर जलाएं. इसके बाद पूरे घर में इसका धुआं दिखाएं. मान्यता है कि इस उपाय से घर की नकारात्मकता कम होती है. साथ ही, बुरे सपनों और कामकाज में आने वाली रुकावटों से भी राहत मिलती है. 

2. पैसों की परेशानी के लिए

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अगर घर में पैसा नहीं टिकता या खर्च बढ़ रहे हैं, तो रात में एक छोटी कटोरी में कपूर का टुकड़ा और दो लौंग रखकर जलाएं. वास्तु के अनुसार, इससे धन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं.

3. तनाव दूर करने के लिए

अगर आपके घर में अक्सर तनाव या लड़ाई-झगड़े होते हैं, तो सुबह-शाम पूजा के समय कपूर जलाकर आरती करें. इसके बाद पूरे घर में इसकी खुशबू फैलाएं. वास्तु के अनुसार, इससे घर का माहौल शांत रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है.

4. धन प्राप्ति के लिए 

अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या आमदनी के बाद भी बचत नहीं हो पा रही है, तो सोमवार के दिन कपूर के छोटे टुकड़े के साथ थोड़ी सी दालचीनी जलाएं. मान्यता है कि इस उपाय से धन प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं और आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं.

5. बुरी नजर से बचने के लिए 

अगर घर में बार-बार परेशानियां आ रही हैं या बुरी नजर का डर है, तो गुरुवार को कपूर के साथ सूखा तेजपत्ता जलाएं. इसके धुएं को घर के मुख्य दरवाजे और खिड़कियों के पास दिखाएं. मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माहौल अच्छा बना रहता है.

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