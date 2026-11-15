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बुलंदशहर में महिला सहकर्मी पर चाकू से हमला करने वाला असद पुलिस मुठभेड़ में घायल, दोनों पैरों में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डायग्नोस्टिक सेंटर में अपनी महिला सहकर्मी पर चाकू से हमला करने के आरोपी असद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, हथियार बरामद कराने के दौरान आरोपी ने छिपाकर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी.

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हथियार बरामद करने पहुंची थी पुलिस. (Photo: Representational)
हथियार बरामद करने पहुंची थी पुलिस. (Photo: Representational)

बुलंदशहर के खुर्जा में एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाली महिला पर उसके सहकर्मी ने चाकू से हमला कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी असद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि पुलिस जब आरोपी को उसकी निशानदेही पर हथियार की बरामदगी करने पहुंची तो उसने छिपाकर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है.

मामला बुलंदशहर जिले के खुर्जा इलाके का है. खुर्जा के CO अनिल शाही के मुताबिक, 14 नवंबर की दोपहर असद ने डायग्नोस्टिक सेंटर में अपनी महिला सहकर्मी पर चाकू से हमला किया था. हमले में महिला घायल हो गई. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक ही जगह काम करने वाले दो लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला चाकू से हमले तक पहुंच गया? फिलहाल इसकी वजह नहीं सामने आई है. महिला और असद के बीच पहले से कोई विवाद था या नहीं, इस बारे में भी डिटेल नहीं है. घटना के बाद पुलिस ने असद को गिरफ्तार कर लिया.

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यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षाकर्मी पर हमले के आरोपी का हाफ एनकाउंटर... पैर में लगी गोली, दूसरा भी पकड़ा गया

गिरफ्तारी के बाद पुलिस को हमले में इस्तेमाल हथियार की तलाश थी. CO अनिल शाही के मुताबिक, असद ने पुलिस को एक जगह बताई थी, जहां कथित तौर पर हमला करने वाला हथियार रखा हुआ था. पुलिस टीम उसे लेकर वहां पहुंची. पुलिस का दावा है कि इसी दौरान असद ने वहां छिपाकर रखे तमंचे से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इसमें गोली असद के दोनों पैरों में लगी और वह घायल हो गया.

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CO अनिल शाही ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. इस घटना में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. हमले की वजह क्या थी, असद ने महिला पर चाकू से हमला क्यों किया और मुठभेड़ से जुड़े बाकी पहलू क्या हैं, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.

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