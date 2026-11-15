Akshara Singh Chhath Puja: मिट्टी के चूल्हे पर छठ का प्रसाद बनाती दिखीं अक्षरा सिंह, विधि-विधान से की पूजा, देसी अंदाज पर फिदा फैंस

लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है. आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक, सभी इस पवित्र त्योहार को पूरी श्रद्धा के साथ मना रहे हैं. छठ महापर्व पर भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का भी खास अंदाज देखने को मिला. अक्षरा ने छठ के मौके पर पारंपरिक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर सबका दिल जीत लिया है.

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चूल्हे पर बनाया खाना

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर छठ पर्व से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. नए वीडियो में एक्ट्रेस पूरी तरह से पारंपरिक रंग में रंगी नजर आ रही हैं. उन्होंने मिट्टी के चूल्हे पर खुद बैठकर छठ के लिए पारंपरिक भोजन और प्रसाद तैयार किया. उनका यह सादगी भरा और देसी अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

फैंस ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर अक्षरा का खाना पकाते हुए वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. अक्षरा ने मिट्टी के चूल्हे पर खीर और पूरी बनाई. एक्ट्रेस विधि-विधान से पूजा करती हुई भी नजर आईं. फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि अक्षरा आज भी अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ी हुई हैं. कमेंट सेक्शन में फैंस उन्हें छठ पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके इस सादगी भरे रूप की सराहना कर रहे हैं.

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अक्षरा का खास मैसेज

अपने फैंस को छठ की बधाई देते हुए अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा की. उन्होंने बताया कि महापर्व छठ का यह पावन अवसर उनके लिए बेहद खास है. अक्षरा ने कैप्शन में लिखा- चूल्हे की आंच, गुड़ की मिठास और मन में छठी मइया का नाम… खरना का प्रसाद अपने हाथों से बनाने का सुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता. जय छठी मइया.

देसी लुक में छाईं अक्षरा

वीडियो में अक्षरा सिंह के दो अलग ट्रेडिशनल लुक देखने को मिले. वीडियो की शुरुआत में वो येलो कलर के सलवार सूट में नजर आईं. इसके बाद वो येलो साड़ी में बेहद प्यारी लगीं. साड़ी संग उन्होंने ग्रीन ब्लाउज टीम-अप किया. चूड़ी-बिंदी में सजी-धजी अक्षरा से नजरें हटाना भी मुश्किल है. उन्होंने हैवी नेकपीस और झुमके पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया.

बता दें कि हर साल छठ के मौके पर भोजपुरी कलाकार ऐसे वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं. इस बार अक्षरा सिंह का चूल्हे पर खाना बनाने का यह देसी वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है.



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