नष्ट करो फाइलें... वर्ना हर घंटे ₹52 लाख का जुर्माना! Defender डिजाइन मामले में JLR को झटका

Jaguar Land Rover vs BYD: कारों की दुनिया में डिजाइन की नकल को लेकर अक्सर कंपनियों के बीच विवाद देखने को मिलते हैं. लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो गया है. चीन की कार निर्माता कंपनी बिल्ड योर ड्रीम (BYD) और भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली ब्रिटेन की लग्जरी वाहन निर्माता जगुआर लैंडरोवर (JLR) के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में डच अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है.

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अदालत ने JLR को BYD के नीदरलैंड स्थित दफ्तरों से जब्त की गई सभी फाइलें नष्ट करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं, अगर कंपनी तय समय में ऐसा करने के निर्देश नहीं देती है तो उस पर हर घंटे 50 हजार यूरो यानी करीब 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माने की अधिकतम सीमा 5 लाख यूरो यानी करीब 5.21 करोड़ रुपये तय की गई है.

क्या है पूरा मामला

यह विवाद BYD की नई SUV Ti 7 के डिजाइन को लेकर शुरू हुआ था. चीन में इस SUV को फैंग चेंग बाओ Tai 7 के नाम से बेचा जाता है. जगुआर लैंडरोवर का आरोप था कि BYD Ti 7 का बाहरी डिजाइन उसकी मशहूर लैंडरोवर डिफेंडर एसयूवी से काफी मिलता-जुलता है. कंपनी को यह भी शक था कि BYD ने Defender की तकनीक और डिजाइन को समझने के लिए उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की है.

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BYD Ti 7 को कंपनी ने पहली बार सितंबर 2025 में पेश किया था. Photo: Byd.com

इन्हीं आरोपों के आधार पर JLR ने अगस्त 2026 में नीदरलैंड की अदालत से BYD के दफ्तरों में मौजूद कुछ दस्तावेज जब्त करने की परमिशन ली थी. इसके बाद Schiedam और Hoofddorp स्थित BYD के दफ्तरों से कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए गए. हालांकि, ये दस्तावेज सीधे JLR को नहीं सौंपे गए थे, बल्कि अदालत की ओर से नियुक्त एक इंडिपेंडेंट अधिकारी की निगरानी में रखे गए थे.



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इस कार्रवाई के खिलाफ BYD ने अदालत में चुनौती दी थी. कंपनी का कहना था कि जब्त किए गए दस्तावेजों में सिर्फ Ti 7 और Defender से जुड़े रिकॉर्ड ही नहीं थे, बल्कि उसके दूसरे प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) जानकारी भी शामिल थी. इन दस्तावेजों में BYD Ti 7 की लॉन्च योजना, तकनीकी जानकारी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और लैंड रोवर डिफेंडर से संबंधित जानकारियां शामिल थीं. BYD ने दलील दी कि इस तरह की कार्रवाई से कंपनी के गोपनीयता और भविष्य की योजनाओं को नुकसान पहुंच सकता है.

24 घंटे में नष्ट करनी होंगी सभी फाइलें

इस मामले में बीते 11 नवंबर 2026 को नीदरलैंड के हेग स्थित जिला न्यायालय ने अंतरिम फैसला सुनाया. जज ने अपने आदेश में कहा कि JLR को अदालत के आदेश की औपचारिक तामील होने के 24 घंटे के भीतर जब्त दस्तावेजों को नष्ट करने होंगे. अदालत के मुताबिक, JLR को इन फाइलों की जरूरत अपने डिजाइन संबंधी आरोपों को साबित करने के लिए नहीं है. इसके अलावा, संभावित नुकसान की भरपाई यानी हर्जाने की रकम तय करने के लिए भी इन दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि BYD ने अभी तक यूरोपीय संघ (EU) के बाजार में Ti 7 की बिक्री शुरू नहीं की है.

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अदालत ने यह भी साफ किया कि जगुआर लैंडरोवर, जब्त की गई फाइलों को अपने पास नहीं रख सकती है. दस्तावेज नष्ट होने के 24 घंटे के भीतर कंपनी को BYD को इसका प्रमाण भी देना होगा. JLR, अदालत की ओर से नियुक्त अधिकारी या किसी अन्य बाहरी पक्ष को इन रिकॉर्ड्स को अपने पास नहीं रखना होगा.



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इस मामले में JLR को एक और झटका लगा है. कंपनी ने BYD पर 5 लाख यूरो यानी करीब 5.21 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने शुरुआती तौर पर पाया कि BYD ने दस्तावेज जब्ती से जुड़े पुराने आदेश का पालन किया था. इसलिए JLR की यह मांग खारिज कर दी गई. इसके अलावा, अदालत ने JLR को पुराने जब्ती आदेश के आधार पर आगे कोई कानूनी या जबरन कार्रवाई करने से भी रोक दिया है.

अगर कंपनी इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उस पर अलग से 5 लाख यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, BYD को इस मामले में 25,400 यूरो यानी करीब 26.44 लाख रुपये का कानूनी खर्च भी दिया जाएगा. खास बात यह है कि अदालत का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा. यानी JLR अगर इसके खिलाफ अपील भी करती है, तब भी उसे फिलहाल आदेश का पालन करना होगा.

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Defender के डिजाइन पर कानूनी लड़ाई अभी बाकी

हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि BYD Ti 7 को Defender के डिजाइन की नकल करने के आरोपों से पूरी तरह राहत मिल गई है. अदालत ने फिलहाल सिर्फ दस्तावेज जब्ती के आदेश को हटाया है. उसने यह तय नहीं किया है कि BYD Ti 7 वास्तव में JLR के बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) का उल्लंघन करती है या नहीं.

डच न्यूज एजेंसी ANP की रिपोर्ट के मुताबिक, JLR ने इस मामले में अलग-अलग कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है. इसमें हेग की अदालत में Defender के यूरोपीय डिजाइन अधिकारों को लेकर दावा और रॉटरडैम में कॉपीराइट व डिजाइन की नकल से जुड़े आरोप शामिल हैं. यूरोपीय यूनियन के नियमों के मुताबिक, बिना रजिस्ट्रेशन वाले डिजाइन को पहले 3 साल तक की सुरक्षा मिलती है. वहीं, रजिस्टर्ड EU डिजाइन को हर पांच साल में रिन्यू कराया जा सकता है और इसका अधिकतम सेफ्ट टेन्योर 25 साल तक होता है.

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