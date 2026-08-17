Guru Shani Yuti 2026: वक्री शनि और उच्च के गुरु! दिवाली तक इन 3 राशियों को बनाए रखेंगे अमीर

गुरु 2 जून गुरु ने कर्क राशि में प्रवेश किया था. कर्क गुरु की उच्च की राशि मानी जाती है. वहीं, दूसरी ओर 27 जुलाई को शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया था. इस राशि में शनि वक्री अवस्था में विराजमान हैं और 11 दिसंबर को मार्गी होंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि गुरु और शनि का यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों को दिवाली तक बंपर लाभ दे सकता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह अवधि इन राशियों के लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगी.

और पढ़ें

मिथुन राशि

धन और बचत से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित हैं, जिसे धन, परिवार और बचत से संबंधित माना जाता है. ऐसे में आने वाले महीनों में कमाई बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि, नई जिम्मेदारी या बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे अवसर बनने की संभावना है. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है और अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन सकते हैं.

कन्या राशि

आने वाले महीनों में आर्थिक फायदे के नए रास्ते खुलने की संभावना है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. आय के साधनों में वृद्धि हो सकती है. किसी पुराने प्रोजेक्ट या संपर्क से भी लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि पहले से कहीं आपने निवेश किया हुआ था तो उससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को नए ग्राहक और काम मिल सकते हैं. लंबे समय से आर्थिक लाभ का इंतजार कर रहे लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं.

Advertisement

तुला राशि

आने वाले कुछ महीने करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं. गुरु कर्क राशि में रहते हुए आपकी राशि से 10वें भाव को सक्रिय कर रहे हैं. ज्योतिष में 10वें भाव को नौकरी, करियर, पद और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है. इस स्थिति के चलते कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. प्रमोशन, पद में बदलाव या नई नौकरी का अवसर मिलने की संभावना बन रही है. लंबे समय से बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे लोगों को आने वाले महीनों में अच्छी खबर मिल सकती है.

---- समाप्त ----